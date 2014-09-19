Сегодня, 19 сентября, на суде был допрошен свидетель Нурхат БИСЕКЕНОВ - руководитель аппарата суда №2 Зеленовского района.
Свидетель рассказал, что на утро 17 февраля было назначено рассмотрение административного дела в отношении ТОО "Гиният Курылыс" Абая ХАМЗИНА. Долгое время его не могли вызвать в суд, поскольку по адресу, указанному в деле, он не проживал.
- Вместе с участковым в суд как-то пришла его сестра, и мы взяли у нее номер ХАМЗИНА, и вызвали его в суд, - рассказал свидетель. - Суд начался, но он (Хамзин - прим.автора) сразу сказал, что ему нужен адвокат, и дело было отложено на следующий день.
По словам свидетеля, в тот же день ХАМЗИН попросился на прием к председателю суда САТЫБАЛДИЕВУ. Он его проводил до дверей приемной и оставил там. Как заходил ХАМЗИН в кабинет судьи, как выходил оттуда, и заходил ли вообще, свидетель не знает. На следующий день до начала суда, который был назначен на 14.30 часов, ХАМЗИН снова пришел на прием к САТЫБАЛДИЕВУ, и он (руководитель аппарата - прим.автора) также проводил его до приемной, и также как входил и выходил Хамзин, он не видел. Впрочем, так же как и то, как в суд вошли сотрудники финансовой полиции.
- Я находился в своем кабинете, когда вышел в коридор, там уже находились сотрудники финансовой полиции, они уже были в кабинете председателя, - поведал суду БИСЕКЕНОВ. - Нас в кабинет судьи не пустили.
На вопрос адвоката, видел ли он, как в кабинет входили и выходили полицейские, свидетель ответил утвердительно.
- Мы стояли в приемной председателя, - рассказал БИСЕКЕНОВ. - Мы (секретарь суда и работник канцелярии - прим. автора) видели, как в кабинет входили и выходили сотрудники. Их фамилии я не знаю. Сколько сотрудников точно не помню, но они точно входили и выходили из кабинета.
Между тем, по словам адвоката Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА Руслана ЖУМАГУЛОВА, при осмотре государственных учреждений следователь был обязан пригласить кого-нибудь из администрации.
К слову, адвокат также ходатайствовал о приглашении в суд в качестве свидетелей работницу канцелярии и секретаря суда. Суд ходатайство удовлетворил.
Далее был дополнительно допрошен следователь финансовой полиции КУЛЬЖАНОВ. Далее началось выяснение, когда же был составлен рапорт о дополнительном осмотре места происшествия.
Так, по словам следователя, 19 февраля, с материалами дела он улетел в агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью в Астану. Там, в агентстве, ему сказали о приведении дополнительного осмотра места происшествия.
- Вы улетели в 15 часов 19 февраля? - спросил адвокат
- Да, где-то так, - ответил следователь.
- А в агентство вы когда пошли? - поинтересовался Руслан ЖУМАГУЛОВ.
- 20 или 21 февраля, - ответил следователь.
- А как тогда вы смогли предусмотреть, что вам скажут в агентстве о необходимости проведения допосмотра места происшествия? В материалах дела имеется рапорт о проведении допосмотра с датой - 19 февраля? - спросила защита.
На это следователь ответил, что он ошибся, поскольку о дополнительном осмотре места происшествия ему сказали в прокуратуре 19 февраля, а в агентстве ему сказали об осмотре мониторов председателя суда.
Между тем адвокат показал ему его же рапорт из материалов дела, датированный 19 февраля, где указано о необходимости допосмотра места происшествия, компьютеров и мониторов.
- Я не помню, - ответил Кульжанов.
Кроме того, адвоката интересовал вопрос, давал ли он как следователь свое согласие на проведение руководством ДБЭКП по ЗКО пресс-конференции, на которой журналистам выдали фрагмент оперативной съемки.
- На тот момент дело возбуждено не было, - ответил он.
- Вы говорите, что 19 февраля вы уехали с материалами дела. Тогда как другой следователь без материалов дела проводил дополнительный осмотр места происшествия. Вы считаете это правильным? - поинтересовался адвокат.
- Я считаю это правильным, - ответил следователь.
- Вам отписали заявление ХАМЗИНА. А почему вы не взяли у него объяснение?
- Я отвечал на этот вопрос, и не буду на него отвечать, - ответил следователь.
- Но он обязан на него ответить, - заявил адвокат.
- Я не посчитал нужным, - рассказал КУЛЬЖАНОВ.
- И вы не считаете это нарушением УПК?
- Нет, не считаю, - ответил свидетель.
Между тем самого подсудимого САТЫБАЛДИЕВА интересовало, почему финполицейские не делали свечение его рук. На это полицейский ответил, что в кабинете было светло и свечение ничего бы не показало.
Напомним, 18 февраля нынешнего года по подозрению в получении взятки был задержан председатель Зеленовского районного суда №2 Бакытжан САТЫБАЛДИЕВ. Тогда в финансовой полиции по ЗКО рассказали, что к ним обратился директор ТОО «Гиният Курылыс» ХАМЗИН с заявлением о привлечении к уголовной ответственности председателя Зеленовского районного суда №2 Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА, который вымогает у него взятку в сумме 200 тысяч тенге за неналожение штрафа по административному материалу, составленному налоговым управлением Зеленовского района. В тот же день с санкции прокурора ЗКО сотрудники финансовой полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в установленном порядке зафиксирован факт получения САТЫБАЛДИЕВЫМ в своем рабочем кабинете взятки в сумме 200 тысяч тенге от предпринимателя.