Политклуб ЗКО предложил посчитать учебники в школах
Об этом говорили за круглым столом, который был организован областным комитетом коммунистической народной партии РК.
- Сегодня мы хотим обсудить несколько вопросов по всей системе образования, - говорит первый секретарь областного комитета "Коммунистической Народной партии Казахстана" Сьюнгали ЯРЛЫГАСИМОВ. - С началом учебного года в системе образования вновь обнажаются насущные проблемы, повторяющиеся из года в год. Это жалобы родителей на поборы в школах на ремонт, нескончаемые очереди за учебниками и школьной формой. Многие родители вынуждены покупать учебники за свой счет, а бесплатное горячее питание в большинстве регионов доступно только детям из малообеспеченных семей и сиротам.
Согласно статистике, на покупку учебников в этом году было выделено примерно 8,3 млрд тенге. Но так же, как и в прошлом году, многие родители покупали книги за свой счет. Со слов первого секретаря, такой дефицит и ажиотаж был в прошлом году во многих регионах Казахстана. Также представители коммунистической партии привели цифры по бесплатному горячему питанию.
- В своем выступлении министр МОН Аслан САРИНЖИПОВ обещал, что 2 миллиона школьников будут охвачены горячим бесплатным питанием в школах, - высказался второй секретарь Центрального Комитета Коммунистической народной партии Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ. - Но проведенный анализ ЦК КНПК показал, что во многих казахстанских школах вместо обещанного бесплатного питания родители школьников вынуждены платить от 150 тенге и более за обед в школе. В основном это касается школ в Южном Казахстане. А также стоит отметить вопрос по качеству питания. Взять к примеру отравление 47 детей и учителей в одной из Костанайских школ. Также особого внимания требует тема родительских комитетов. Конечно, сама практика добровольной помощи родителей нами приветствуется. Но в родительском комитете обычно такая родительская помощь превращается в добровольно-принудительную. Ежегодно на ремонт школы выделяются средства, но не учитываются масштабы школ, в итоге многим директорам приходится собирать вот такую дополнительную плату.
Как отметили коммунисты, также остро стоит вопрос об авторитете учителя и о том, насколько не котируема на сегодняшний день эта профессия среди выпускников. По их мнению, от такого отношения страдает в первую очередь сам учебный процесс.
На совещании за круглым столом также присутствовали представители из городского отдела образования, а также директора городских школ. После немногочисленных дебатов участники клуба предложили провести анализ в потребности школ в учебниках, а также сделать процедуру закупа учебников прозрачной, закрепить законодательно норму об обязательном горячем питании учеников начальной школы, а также разработать и ввести «Этику поведения учителей и родителей».
