Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 20 сентября управление природных ресурсов планирует провести субботник по очистке области от стихийных свалок на территории государственного лесного фонда, а также по уборке сухостойных деревьев в лесополосах вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения. - По области на уборку лесных массивов и лесополос выйдут около 300 сотрудников лесного хозяйства, а также студенты 13 учебных заведений города, - сообщили в управлении. - Так, в Ханской роще субботник проведут студенты ЗКАТУ им. Жангир хана, педагогического колледжа им. Досмухамедова, а также Западно-Казахстанского индустриального колледжа и Уральского колледжа информационных технологий. Очисткой Перевалочной рощи будут заниматься студенты КАЗИИТУ и колледжа экономики и информационных технологий. Учащиеся уральского финансово-экономического колледжа, ЗКИТУ и Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий будут проводить субботник в районе 1 и 2 дачной. При проведении очистки лесополос по Саратовской трассе будут задействованы более 100 студентов медицинского колледжа и ЗКГУ им Утемисова. Всего же ожидается, что на субботник выйдут более 1000 студентов. К слову, подобное мероприятие по посадке очистке лесных массивов и лесополос планируется провести во всех районах области.