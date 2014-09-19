Иллюстративное фото с сайта history.voxpopuli.kz Иллюстративное фото с сайта history.voxpopuli.kz Курс тенге не ослабнет из-за падения рубля. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил аналитик инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Антон Сороко. По словам аналитика, повода для беспокойства нет, несмотря на то, что курс тенге связан с российской валютой, которая недавно побила новый антирекорд по отношению к доллару. Сороко полагает, что падение рубля не должно привести к каким-либо изменениям в текущей политике Нацбанка Казахстана, тем более, что регулятор совсем недавно расширил границы колебания курса тенге к доллару вниз. "Это говорит о том, что давления извне на курс тенге сейчас не наблюдается, так что заметного эффекта от падения рубля не ожидаем", - сказал он. Что же касается рубля, то, по словам аналитика, сейчас на его курс влияет слишком много среднесрочных факторов, которые только появились на рынке, и инвесторы еще не до конца их оценили. По мнению Сороко, сейчас валюта РФ близка к своим локальным минимумам, откуда вполне может начаться техническая коррекция. В свою очередь, аналитик компании "Альпари" Анна Кокорева считает, что Нацбанк Казахстана предвидел нынешнее ослабление рубля еще в начале года. Поэтому, по ее данным, регулятор, не дожидаясь обвала рубля, провел девальвацию тенге. Аналитик не считает, что сейчас рубль существенно давит на курс тенге. По ее словам, на сегодняшний день рубль фактически догнал девальвированный тенге. "Если в дальнейшем российская валюта ослабнет еще на 10-20 процентов к доллару и евро, тогда можно говорить о возобновлении давления. В этом случае Нацбанку придется отпустить курс тенге", - пояснила Кокорева. Представитель "Фонд Магута" Платон Магута считает, что давление на курс тенге будет оказывать не ослабление рубля как таковое, а сопутствующие факторы. По его мнению, российский экспорт становится более конкурентоспобным по сравнению с казахскими товарами. "На этом фоне вероятны риски ухудшения баланса внешней торговли, особенно учитывая то, что Казахстан вместе с Россией находятся в зоне свободной торговле и в ЕврАзЭС", - сказал спикер.