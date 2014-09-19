Сегодня, 19 сентября, в специализированном межрайонном уголовном суде по ЗКО был вынесен приговор Нурсаину КАРАГОЙЧИНУ, обвиняемому в убийстве своего собутыльника. prigovorbom1 Судья Райбек ХАЙРБЕКОВ признал виновным 45-летнего уральца Нурсаина КАРАГОЙЧИНА в хулиганстве, убийстве своего собутыльника РАХМЕТЖАНОВА и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима с принудительным лечением от алкоголизма. По словам прокурора областной прокуратуры Руслана ДЖУМАТАЕВА, убийство произошло ночью 14 мая нынешнего года в центре города. Несколько бомжей распивали алкоголь во дворе многоэтажного дома по проспекту Евразия. Когда все уснули, подсудимый КАРАГОЙЧИН и еще один мужчина, чью личность следствие установить не смогло, стали избивать палками двух своих собутыльников. В это время проснулся РАХМЕТЖАНОВ, который попытался их остановить, однако получил несколько ударов ножом в область шеи от КАРАГОЙЧИНА, в результате чего он умер. - Подсудимый свою вину не признал, но по многочисленным уликам экспертиза установила его причастность к данному преступлению, - рассказал Руслан ДЖУМАТАЕВ. К слову, ранее КАРАГОЙЧИН был трижды судим в общей сложности на 16 лет за различные преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. prigovorbom2 prigovorbom3 prigovorbom4   Фото Медета МЕДРЕСОВА