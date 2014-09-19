Казахстанские банки опубликовали на KASE свои полугодовые отчеты за 2014 год. Свежие данные позволили составить картину, кто владеет финансовыми институтами республики. Так, например, стало известно о вхождении Болата Назарбаева в состав акциоеров Bank RBK. Полный список владельцев 20 крупнейших банков страны опубликовал "Forbes.kz".
1 место по размеру активов (2 трлн 746 млрд тенге) занял АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
. Основной акционер – АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС", которая принадлежит Тимуру и Динаре Кулибаевым. Их доля составляет 72,3% акций.
7,8% акций находятся во владении АО "Единый накопительный пенсионный фонд". 16,7% акций – глобальные депозитарные расписки. 3,2% акций – прочие.
Отметим, что "Народный банк" купил казахстанскую "дочку" HSBC, и теперь семье Кулибаевых принадлежат 72,3% и этого банка.
2 место – АО "Казкоммерцбанк".
Размер активов – 2 трлн 712 млрд тенге. Основной акционер – Нуржан Субханбердин – 46,36% (напрямую – 22,2%, через АО ЦАИК – 24,16%). За ним следуют Айгуль Нуриева – 33,43% (через АО Alnair Capital Holding), Нина Жасупова – 3,54% (через АО ЦАИК) и фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" - 12,77%.
3 место – АО "БТА Банк"
. Размер активов – 1 трлн 534 млрд тенге. Основной акционер – Кенес Ракишев – 46,5%. Компанию ему составляют Нуржан Субханбердин – 22,23% (через АО "Казкоммерцбанк"), Айгуль Нуриева – 16,03% (через АО "Казкоммерцбанк") и Нина Жусупова 1,69% (через АО "Казкоммерцбанк").
В число крупнейших вошел АО "Цеснабанк"
. Размер активов – 1 трлн 227 млрд тенге. Основной акционер – Адильбек Джаксыбеков – 44,19% (36% через финансовый холдинг Цесна, 8,19% - через АО "Корпорация Цесна"). Серик Джаксыбеков, Даурен Жаксыбек, Николай Мещеряков, Илья Мещеряков и Нуржан Тургумбаев владеют в совокупности 3,51% акций через АО "Корпорация Цесна". Еще 7,07% акций принадлежит АО "Единый накопительный пенсионный фонд".
Активы АО "Банк ЦентрКредит",
которым владеют Бахытбек Байсеитов (31,46%), южнокорейский KOOKMIN Bank (29,56% ) и Международная финансовая корпорация IFC (12,42%), составили 1 трлн 124 млрд тенге
Размер активов АТФ Банка оценили в 933 млрд тенге. Основной его акционер Галимжан Есенов - 99,7% (через ТОО KNG Finance).
В числе акционеров "Kaspi bank"
значатся Вячеслав Ким - 46,7% (через АО "Каспи Групп"), Baring Vostok Fund - 42,7% (через АО "Каспи Групп") и Goldman Sachs - 2,47% (через АО "Каспи Групп"). Размер активов – 922 млрд тенге.
АО "Евразийский банк"
с активом в 695 млрд тенге относится к "Евразийской финансовой компании", по 33,3% акций банка принадлежат ее руководителям Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву.
В десятку крупнейших вошел АО "Альянс банк". Размер активов – 456 млрд тенге. Основные акционеры: ФНБ "Самрук-Казына" - 51% и Булат Утемуратов - 16%.
Активы АО "Bank RBK"
составили 358 млрд тенге. 11% акций банка принадлежит Фариду Люхудзаеву, по 9,9% - Бахаридину Аблазимову, Ержану Достыбаеву, Динмухамету Идрисову, Азату Ермембетову, по 9% - Кайрату Шарипбаеву и Болату Назарбаеву.
Основным держателем акций АО "ТЕМIRBANK"
является Булат Утемуратов (79,94%). Размер активов – 330 млрд тенге.
В числе акционеров "Нурбанка" Софья Сарсенова - 69,3% (через ТОО JP Finance Group) и Рашит Сарсенов - 9,87% (через ТОО Гелиос). Размер активов – 296 млрд тенге.
Сразу девять человек оказались в списке акционеров АО "Delta bank"
. Это Артыкбай Самзаев (24,5%), Куляш Саркулова (9,87%), Сактанова Галия (9,81%), Жанар Джолдыбаева (9,33%), Жасулан Тулепбеков (9,15%), Алмагуль Балмагамбетова (8,7%), Айгуль Кравченко (8,14%), Гулимжан Ахметжанова (6,15%), Алма Тулебаева (6,14%). Размер активов – 241 млрд тенге.
Замыкает топ-20 казахстанских банков АО "AsiaCredit Bank"
. Размер активов – 136 млрд тенге. Основные акционеры: Нурбол Султан (88,5%) и Жумакуль Танубергенова (5,73%).