Жители Шотландии проголосовали против отделения от Великобритании. Согласно результатам референдума, в поддержку независимости страны высказались менее 50 процентов проголосовавших, передает Reuters. Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru По данным Agence France-Presse, за суверенитет Шотландии высказались 44,58 процента проголосовавших, против — 55,42 процента. Премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд, выступавший за независимость, принял результаты плебисцита. В свою очередь премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поздравил лейбориста Алистера Дарлинга, призывавшего шотландцев не выходить из Соединенного Королевства, с проведением успешной кампании. Поздравления Кэмерон написал в своем микроблоге в Twitter еще до объявления окончательных результатов референдума. Референдум состоялся 18 сентября.