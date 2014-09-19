Аким Костанайской области Нуралы Садуакасов ездит по очереди на двух автомобилях Lexus LX 570, но с одним номером - 001 АА. Об этом пишет "Наша газета". "В течение двух лет и восьми месяцев, с момента назначения на должность главы региона, Садуакасов ездил на Lexus LX 570. Однако на День знаний в СШ № 3 он прибыл 1 сентября на автомобиле такой же марки, но более современном - 2014 года выпуска (его стоимость на казахстанском рынке составляет 145000 - 148000 долларов - Прим.). А 14 сентября на стадион "Центральный", где проходил матч "Тобол"- "Тараз", приехал на старом автомобиле", - сообщает издание. 16 сентября журналисты издания отправили акиму запрос, в котором просят объяснить: приобретен или арендован новый Lexus, по какой цене, а также почему регулярно переставляется госномер с машины на машину. В редакции надеются получить ответ в трехдневный срок. Как выяснила "Наша газета", областному акимату транспортные услуги оказывает ТОО "Шаруашылык-2012" со стопроцентным участием государства. Директор предприятия Бекболат Абдикаримов подтвердил, что 28 августа ТОО заключило договор на покупку Lexus LX 570 2014 года выпуска. На вопрос о цене Абдикаримов не ответил, сказав, что полную информацию облакимат предоставит в ответе на запрос. В июне 2013 года журналисты издания уже выявляли факт перекрутки номера на служебной и личной машинах секретаря облмаслихата Сайлаубека Ещанова. Аким Костаная Гауез Нурмухамбетов также был замечен в передвижении на двух служебных автомобилях - SsangYong Chairman и Toyota Land Cruiser - с одним номером 009 АА. В обоих случаях за установку заведомо подложных номеров к административной ответственности были привлечены водители. 18 февраля аким области ездил на старой машине Lexus LX 570   1 сентября его видели на новом Lexus LX 570 2014 года выпуска   14 сентября глава региона вновь пересел на старый внедорожник    