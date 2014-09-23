Актюбинские санврачи, наконец, выяснили причины массового отравления в вахтовом поселке Жанажол. Так, сальмонеллез и острую кишечную инфекцию нефтяники подхватили от сотрудников столовой, где питались вахтовики. Оказалось, в общепите АО «СНПС Актобемунайгаз» работали бактерионосители - 2 повара и 2 посудницы. Именно они, говорят санврачи, и заразили людей опасным вирусом. В итоге, 24 человека с тошнотой, рвотой и сильной диарей обратились в больницу. 8 вахтовикам поставили диагноз «Сальмонеллез», 16 - острая кишечная инфекция. 6 человек до сих пор находятся в Мугалжарской районной больнице. Столовую временно закрыли. - Вынесено постановление о приостановлении деятельности столовой № 5 АО «СНПС Актобемунайгаз» с 15 сентября с передачей материалов в специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области. Вынесено постановление о наложении административного взыскания на юридическое лицо АО «СНПС Актобемунайгаз» в размере 100 МРП и на должностное лицо в размере 30 МРП, - прокомментировала итоги расследования заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Гульбану ДАУЛЕТОВА.