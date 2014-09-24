Сегодня, 24 сентября, волонтеры раздавали прохожим русско-казахские разговорники на улицах города. razgovornik По словам самих волонтеров, брошюры они раздают для того, чтобы народ лучше знал государственный язык. Разговорник мог получить любой желающий. - Сейчас у нас проходит месячник "Язык - душа народа", - рассказала главный специалист отдела культуры и развития языков г. Уральска Шынар ШАХИНА. - Мы решили открыть его этой акцией. Разговорники раздают 30 волонтеров. Среди них студенты и представители дворовых клубов, в основном молодежь. Мы планируем раздавать их в автобусах. С помощью разговорника можно научиться простым диалогам в кафе, в ресторанах, в магазинах. К слову, желающих получить такой разговорник оказалось немало. Люди с удовольствием их брали.