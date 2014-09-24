После проведенной в Алматы пресс-конференции стало известно, что в Коммунистической партии Казахстана произошел раскол. Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org По словам члена КПК, члена Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР Алпамыса Бектурганова, ситуация, складывающаяся в партии, становится плачевной. Он беспокоится за судьбу Компартии, так как Василий Шамин и Толеубек Махыжанов манипулируют сознанием граждан и дезинформируют Центральный Комитет партии. По его мнению, упомянутые выше лица оказывают влияние на лидера организации Газиза Алдамжарова. Относительно и.о. первого секретаря ЦК КПК Махыжанова Толеубека, Бектурганов сказал, что тот является марионеткой Шамина. По словам члена Компартии, все это привело к дезорганизации актива партии. Он призвал коммунистов выгнать антипартийцев из КПК. Источник: mail. ru