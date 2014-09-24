Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. SAMSUNG CAMERA PICTURES В Самарской области с 18 по 21 сентября прошел открытый чемпионат по парашютно-атлетическому многоборью, посвященный памяти мастера спорта международного класса А. Короткова. Местом проведения был аэродром «Бобровка». В соревнованиях принимали участие 7 мужских команд (24 спортсмена) и 6 женских команд (12 спортсменок). Они представляли города Орск, Самару, Ульяновск, Самарскую и Западно-Казахстанскую области. В составе сборной команды ЗКО выступали Евгений КУТАФИН, Леонид ЧЕБОТАРЕВ, Илья КИТИН, Надежда ОВЧИННИКОВА, Виолетта КУХАРЕНКО, а также впервые в международных соревнованиях принял участие молодой спортсмен Алексей КОЧЕТКОВ, в личном зачете он занял 6 место. В результате наши спортсмены завоевали 4 «золота», 7 «серебра», 7 «бронзы». В итоге они заняли 1 общекомандное место. А Илья КИТИН стал абсолютным чемпионом в личном зачете среди мужчин.