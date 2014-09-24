Сегодня, 24 сентября, в крупных торговых комплексах, а также на предприятиях города всем желающим измеряли артериальное давление, а также обучали самоконтролю давления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Такую акцию мы проводим ежегодно совместно с областным центром формирования здорового образа жизни, - рассказывает врач кабинета ЗОЖ поликлиники № 2 Светлана КАЛАШНИКОВА. - Каждый год 28 сентября проходит Всемирный день сердца, и мы со своей стороны проводим такую акцию для населения в различных общественных местах. Наши посты размещаются в холле ЦОНа, а также на автовокзале. Всем желающим мы измеряем давление, рассказываем об осложнениях, а также обучаем навыкам самоконтроля давления. Также у нас можно узнать свой точный вес и рост и вычислить, есть ли у вас лишний вес. Думаю, что таким образом мы сможем постепенно привить нашим жителям хорошую привычку следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни. Сегодня акция проходит до 12 часов в нескольких местах массового пребывания людей: ЦОН, автовокзал, ТРК «Орал», ТД «Болашак», ТД «Зачаганск», рынок «Мирлан».