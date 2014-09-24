Лишь 20 процентов бывших финполовцев останутся работать в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz "Как мы подбор кадров осуществляем? Остается только 20 процентов из бывшего состава финансовой полиции в нашем органе. 20 процентов, и то мы это вынуждены сделать для того, чтобы (...), я не хочу сказать, что там работали плохие. Это подход такой. У нас есть уголовные дела в производстве, есть люди, которые содержатся под стражей. Мы не должны допустить в случае реорганизации нарушения их конституционных прав даже на один день. И во-вторых, нужно передавать практический опыт молодым сотрудникам, которые будут приниматься в данный орган", - сказал председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса Парламента в рамках законопроекта, касающегося дальнейшего совершенствования системы государственного управления. Кожамжаров рассказал, что новые претенденты должны будут пройти тестирование, в том числе на полиграфе. "Мы будем комплексно давать оценку. Будут привлечены психологи, которые будут (задавать - Прим.автора) с помощью полиграфа единственный вопрос: с какой целью он (претендент - Прим.автора) идет в этот орган: для служения государству, обществу, народу либо для незаконных каких-то вещей? Это будет один из таких серьезных моментов. Для того, чтобы обеспечить прозрачность, мы будем приглашать депутатов, представителей СМИ, чтобы они понимали, насколько этот процесс идет объективно и очевидно", - отметил Кожамжаров. Ранее Tengrinews.kz уже сообщал, что часть бывших финполовцев лишится работы.