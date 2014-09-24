Об этом стало известно вчера, 23 сентября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". aidana_mg 1 Вечером 23 сентября стало известно, что полицейские области задержали подозреваемого в причастности к смерти 25-летней Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ. Как стало известно, мужчина водворен ИВС. Другой информации в настоящее время нет. В прокуратуре области подтвердили, что правоохранительные органы задержали подозреваемого. Сейчас 40-летнего жителя села Серебряково проверяют к причастности к смерти Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ. Напомним, вчера, 23 сентября в поселке Щапово состоялись похороны Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ. Тело пропавшей еще 13 августа девушки было найдено 20 сентября. Тело девушки нашли недалеко от поселка Серебряково, возле моста через Кушум. Труп нашел житель села Серебряково на берегу реки за мусульманским кладбищем. Сразу же было предположение, что это 25-летняя Айдана ДОСКАЛИЕВА, пропавшая 13 августа по пути домой в село Щапово Зеленовского района ЗКО. Однако полиция не спешила с комментариями, решено было дождаться официального опознания. На опознание тела пришел отец Айданы - он узнал ее по одежде, в чем она вышла из дома в тот день. Родные Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ по понятным причинам отказались от каких-либо комментариев. Убитые горем родители до последнего верили, что их дочь жива, но, увы, не случилось. 23 сентября тело девушки передали родителям и они смогли ее похоронить. Как рассказал аким Щаповского сельского округа Айткали АБЖАН, сельчане откликнулись на просьбу и помогли родным погибшей девушки с организацией. - Позавчера тело Айданы обнаружили в реке Кушум в поселке Серебряково, - рассказал аким. - 22 сентября родители девушки ездили на опознание, в связи с тем, что погибшая больше месяца находилась в воде, опознать ее было трудно, но родные узнали свою дочь по одежде. Вечером 13 августа Айдана возвращалась из города домой в село Щапово Зеленовского района. Девушка на автобусе сообщением Уральск-Серебряково доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета. Последним Айдану видел ее младший брат, который на велосипеде выехал на трассу, чтобы встретить сестру. По словам мальчика, он видел сестру на заднем сиденье белых "Жигулей", на переднем сиденье было двое мужчин.