Сегодня, 24 сентября продолжился допрос свидетелей по делу Алины ХАКАЛО, которую обвиняют в мошенничестве, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Первой свое заявление сделала представитель АО «Конденсат Холдинг LTD» Светлана БАРАБАШ
- Была достигнута некоторая договоренность, в связи с чем мы снижаем сумму гражданского иска на 3 млн тенге, - сказала представитель компании.
Был допрошен председатель правления общества АО «Западно-Казахстанская Корпорация Строительных Материалов» Мухамеджан КЕНЖЕГУЛОВ
- Алину ХАКАЛО
я знаю с 2010 или 2011 года, мы познакомились в союзе «Атамекен», она помогала АКАШАЕВОЙ в мероприятиях. Впервые о грантовых соглашениях мне рассказал в 2013 году Анис ИСТЕЛЮЕВ, президент Ассоциации предпринимателей ЗКО. Тогда я не придал этому особого значения. Позже я был в офисе ХАКАЛО, там была Айнагуль АКАШАЕВА и состоялась беседа о грантовых соглашениях. Мне показали список организаций, которые уже заключили с ТОО «Акела» гранты. Мы заключили с Алиной соглашение и перечислили ей сумму в 30 млн тенге на счет. В конце декабря 2013 года мы должны были получить всю сумму, однако денег не получили и понесли ущерб в 3 млн тенге, - рассказывает Мухамеджан КЕНЖЕГУЛОВ.
Следующей на вопросы ответила директор центра дополнительного профессионального образования «Энергетик» Алия НИЯЗОВА.
- Вы знакомы с Алиной ХАКАЛО, при каких обстоятельствах и заключали вы с ней грантовые соглашения? - спросил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ
- Она приходила в наш офис в мае 2013 года и предложила нам грант, сказав, что наш центр подходит по профилю для выдачи гранта, также она показывала документы о деятельности программы. Она предложила нам грант, и мы не отказались, так как были нужны финансовые средства на оборудование и выдачу зарплаты, - ответила свидетельница.
- На какую сумму вы заключили соглашение? - спросил прокурор.
- Мы перечислили на счет ТОО «Акела» 66 млн тенге и должны были получить еще 22 млн тенге. Эти средства мы просили у АО «ЗКМК», наш офис находится в их здании. Через 70 дней нам вернули денежные средства, на них был сделан ремонт, закуплено оборудование и устройства для проведения курсов, - рассказала Алия НИЯЗОВА.
- Вы говорите, что я приходила к вам в мае 2013 года, но мы знакомы с вами с 2009 года, - задала вопрос НИЯЗОВОЙ Алина ХАКАЛО.
- До этого мы с вами работали, вы проводили семинары у нас,- ответила свидетельница.
Следующим свидетелем стала Сайра УМИРБАЕВА, директор высшей технической школы
- Вам знакомо ТОО «Акела»? - задал вопрос прокурор.
-ТОО Алины ХАКАЛО знакомо, в 2011 году мы заключали с ней грантовое соглашение. Мы перечислили на счет ТОО «Акела» 44 млн тенге, спустя 70 дней она вернула эту сумму и получили 12 млн тенге. Потом она предлагала заключить еще гранты, но я отказалась, - говорит свидетельница
- Вам знакома фамилия АКАШАЕВА
? - спросил прокурор.
- Да, АКАШАЕВУ знаю по союзу «Атамекен», при заключении договоров она не присутствовала, - ответила УМИРБАЕВА
Также был допрошен в качестве свидетеля генеральный директор ТОО «Батыс Энергоресурсы» Жаслан ДЖАКУПОВ
-У вас были какие-либо взаиморасчеты с Алиной ХАКАЛО? - спросил прокурор.
-Да, я одолжил ей деньги взаймы в 2012 году. Я попросил одну из компаний перечислить деньги Алине взаймы. Мы перечислили ей деньги, потом она их вернула. Также она просила денежные средства в качестве займа во второй раз, и она их также вернула, - объяснил свидетель.
-Где вы познакомились с Алиной ХАКАЛО? - задал следующий вопрос прокурор.
- На одном из заседаний, которое было в союзе «Атамекен». Также был разговор об индустриальных грантах, и для того чтобы получить его, нужно было перечислить деньги на депозит. Сумму 66 млн тенге я перечислил на счет ТОО «Ару». В мае Алина вернула сумму, она пришла двумя траншами по 33 млн тенге, - рассказал ДЖАКУПОВ.
- А кто именно обговаривал с вами вопросы грантовых соглашений?, - спросил прокурор свидетеля.
-Сначала мы говорили с Айнагуль АКАШАЕВОЙ, а потом дела вела Алина ХАКАЛО, - ответил свидетель Жаслан ДЖАКУПОВ.
Следующим свидетелем по делу стал Валерий ГОЛОУХОВ, директор акционерного общества «Автокомбинат»
- При каких обстоятельствах вы познакомились с Алиной ХАКАЛО и заключали ли вы с ней соглашения? - спросил прокурор свидетеля.
-Да, мне позвонил Анис ИСТЕЛЮЕВ
и рассказал, что есть программа по поддержке малого и среднего бизнеса. Я стал отказываться от нее, но они меня уговорили. В офисе были Айнагуль АКАШАЕВА, Алина ХАКАЛО и Анис ИСТЕЛЮЕВ. Мне показали договора, и там были солидные организации. Мы заключили соглашения при моем условии, что деньги не будут лежать на счете 70 дней. На счет ТОО «Акела» было перечислено 408 млн тенге, когда наступило время возврата, то платежка на сумму 100 млн пришла, а сами деньги не поступили. После моих претензий сумма 39 млн тенге поступила на наш счет. После этого Алина говорила, что нужны еще деньги, но я сказал нет, так как у меня появились сомнения. Также в начале января мы заключили договор с директорами «Сауда инвест» и ТОО «Водоканал строй сервис» и аннулировали соглашения. Из суммы в 39 млн тенге 24 млн тенге было отправлено в ТОО «Сауда инвест» и 15 млн тенге в ТОО «Водоканал строй сервис»,- рассказал свидетель Валерий ГОЛОУХОВ.
На судебный процесс лично не смогли явиться свидетели Марина КОЛЕСОВА и Галым БЕРКИНБАЕВ
, их показания зачитала судья Найля ДЖУНУСОВА.
- Я познакомился с Алиной ХАКАЛО в 2013 году, она проводила семинарские занятия. Тогда же она предложила мне заключить соглашение, я в свою очередь предложил своей сестре заключить соглашение, которая является директором ТОО «Фабрика красок». Алина Юлиевна прислала договор по электронной почте, но мы согласились только тогда, когда она прислала нам оригинал документов. Мы перечислили ей деньги, однако обратно от нее денег не поступало. Я стал беспокоиться и начал звонить ей, после этого на счет ТОО «Фабрика красок» она перечислила 3 млн тенге, больше мы с ней не работали, - зачитала показания свидетеля Галыма БЕРКИНБАЕВА судья Найля ДЖУНУСОВА.
Свой комментарий по этим показаниям дала подсудимая Алина ХАКАЛО.
- Галым БЕРКИНБАЕВ участвовал в другой программе. На мой взгляд, следователь ТУХТАРОВ умышленно направляет свидетелей давать такие показания, которые выставляют меня в таком свете. Так как после того, как я отправила деньги на счет ТОО, мы разговаривали по телефону с Галымом БЕРКИНБАЕВЫМ и никакого беспокойства он не выражал, - говорит подсудимая Алина ХАКАЛО.
Из-за неявки остальных свидетелей судебный процесс перенесен на 2 октября.