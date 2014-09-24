Казахстанцы могут начинать копить деньги на "блатные" номера, продажа которых начнется в ноябре 2014 года, сообщил председатель комитета административной полиции МВД Казахстана Игорь Лепеха. "Закон "О дорожном движении" уже вступил (в силу) в мае, остальные позиции вступают в конце октября. Ориентировочно в первых числах ноября эти номера будут реализовываться. Там есть две категории, номер 100, допустим, будет стоить более 200 тысяч, номер 777 будет стоить без малого 400 тысяч (тенге). То есть, пожалуйста, копите деньги, буквально в ноябре можете покупать", - передает слова Лепехи на брифинге в службе центральных коммуникаций ИА Новости-Казахстан. "Там, где есть у нас спецЦОНы в пяти городах, будут реализовываться через спецЦОНы, в остальных вы точно так же обращаетесь к нам, только пишете в заявлении, какой номер хотите и платите вместо обычной пошлины эти тысячи тенге. На сегодняшний день мы механизм дорабатываем, я думаю проблем больших не будет", - заключил Лепеха. Продажа престижных госномеров узаконена после подписания 17 апреля 2014 года главой государства законов "О дорожном движении" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", консолидирующих правовые нормы в сфере дорожного движения. В соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс госномера цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 будут стоить 253 тысячи 724 тенге. Госномера цифрового обозначения: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 - 422 тысячи 256 тенге.