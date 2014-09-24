Команда футбольного центра ФК «Атырау», состоящая из детей 2004 года рождения, заняла третье место в республиканском турнире, который проходил в Таразе, - сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ФК «Атырау». lobashov Десятилетние воспитанники футбольного центра ФК «Атырау», которых тренирует старший тренер Александр ЛОБАШОВ, выиграли бронзовые медали традиционного республиканского турнира, посвященного памяти Н. МУРАТОВА. - Это был четвертый по счету турнир памяти Н. МУУРАТОВА, в котором наша команда участвовала впервые. Отмечу, что этот турнир - первое официальное соревнование для нашей команды. В нем участвовало десять команд из Шымкента, Актобе, Караганды, Шу, Кордая и Тараза. Участники были разделены на две группы. В результате – мы заняли второе место в своей группе. За третье место обыграли команду из ОСДЮШОР №5 города Тараз, - рассказал Александр ЛОБАШОВ. По словам тренера, турнир прошел на высоком организационном уровне, судили квалифицированные арбитры. Помимо «бронзы», полузащитник команды Альфарат БЫРШИМБАЙ получил награду - «Лучший игрок турнира». А лучшим тренером соревнований назван атырауский специалист Александр ЛОБАШОВ.