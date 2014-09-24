30 сентября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примут участие в XI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в Атырау, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Перед пленарным заседанием Форума президенты проведут отдельную беседу, в ходе которой предполагается обсудить актуальные вопросы российско-казахстанских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках формирующегося Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба президента РФ. Планируется подписание ряда совместных документов, в том числе соглашений о сотрудничестве между российскими и казахстанскими регионами. Тема предстоящего Форума – "Инновации в углеводородной сфере". Среди участников – руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Казахстана, а также представители крупного бизнеса. Ежегодные встречи в таком формате проходят поочерёдно в регионах двух стран начиная с 2003 года, предыдущая состоялась в Екатеринбурге.