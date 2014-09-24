Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции будет пресекать моменты, когда вновь назначенный начальник того или иного госоргана меняет весь аппарат, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Почему, когда один начальник назначается на какую-то должность, он начинает менять аппарат? Я полагаю так: это, например, для совершения какого-либо преступления и уже сокрытия этого преступления или сокрытия какой-либо информации, которую он не хочет разглашать. Почему? Потому что один руководитель для того, чтобы сделать какие-то незаконные деяния, махинацию, он должен полностью владеть своими подчиненными. Я полагаю, в этом направлении мы будем обязательно работать и совершенствовать этот механизм", - сказал глава агентства Кайрат Кожамжаров, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса Парламента. Он считает, что такое явление, когда новый аким меняет свой аппарат, стоит расценивать как "создание в будущем организованной преступной группы". "Мы будем пресекать подобные вещи (...). Мне кажется, даже есть такое понятие где-то на местах, к сожалению, как "кадровый бизнес". Это тоже надо прекращать", - сказал Кожамжаров. Он также сообщил, что агентство будет защищать права государственных служащих. Кайрат Кожамжаров рассказал, что за последние 1,5 месяца к нему поступили заявления от ряда госслужащих, которые были уволены без оснований. Но не все незаконно уволенные заявляют о случившемся, заметил он.