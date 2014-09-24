Военные преступления украинских вооруженных формирований будут расследованы
Фото: John MacDougall / AFP Захоронения убитых мирных жителей были обнаружены на территории шахты №22 «Коммунарская» ополченцами ДНР после того, как подчиняющиеся официальному Киеву войска оставили районы, расположенные к западу от Донецка. В ямах были найдены останки убитых женщин, которых после зверских пыток расстреляли в упор. В Следственном комитете (СК) ДНР считают, что речь может идти о массовых захоронениях. На месте преступления во вторник 23 сентября работали саперы и представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые изучали страшные находки. На территории шахты еще несколько дней назад стояли подразделения Национальной гвардии Украины, численностью порядка 500 человек. Захоронения и братские могилы находят и в других населенных пунктах ДНР, в частности, в поселке Нижняя Крынка. Зверства карателей по отношению к мирным жителям напоминает чудовищные эпизоды Великой Отечественной войны, когда под присмотром немецких офицеров украинские коллаборационисты уничтожали гражданское население. «Очень хотелось бы, чтобы предположения о массовых захоронениях не подтвердились. Это чудовищное преступление, которое напоминает аналогичные деяния нацистов 70-летней давности. Оно должно получить соответствующую оценку и не остаться без ответа. Не могут правительства различных государств, правозащитные организации проигнорировать массовую жестокость», — заявил «Ленте.ру» президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода. С ним солидарен и профессор Московского государственного университета (МГУ), член Общественной палаты РФ Александр Музыкантский. «Россия старается не вмешиваться в конфликт на Украине, но просто так это оставить нельзя. Общественники и депутаты должны потребовать немедленного международного расследования. Международное расследование позволит выявить и наказать виновных», — заявил эксперт «Ленте.ру». С аналогичных позиций выступила и председатель общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раиса Лукутцова. «Столь страшная находка — доказательство преступного характера исполнителей фашистских распоряжений украинских властей. Произошла гуманитарная катастрофа, в том числе и катастрофа в сознании людей, которые убивают своих сограждан. Должно быть проведено международное расследование с участием независимых экспертов», — заявила глава «Российского Красного Креста» «Ленте.ру». Жестче всех в отношении случившегося высказался председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Пушков. «Массовые захоронения обнаружены на территории, где дислоцировались подразделения Национальной гвардии и других силовых структур, что четко указывает на виновников произошедшего. Кроме того, это не первый случай, когда проявляется беспощадность к мирным гражданам, не согласным с официальной позицией Киева. Уже были и другие массовые убийства в Одессе, где, по неофициальным данным, убили до 260 человек, расстрел милицейского участка в Мариуполе. Все это было сделано теми, кто обслуживает незаконную киевскую власть, утвердившуюся в результате государственного переворота», — заявил Пушков «Ленте.ру». Вместе с тем, высокопоставленный чиновник рассказал и о действиях, которые будут предприняты российской стороной. «Российская сторона будет поднимать вопрос в международных инстанциях. Я как глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обращусь с письмом с требованием немедленного расследования событий на Украине. Мы выйдем с предложением к Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, чтобы он уделил внимание данному вопросу. Он, кстати, серьезно относится к тому, что было в Одессе 2 мая, и готов серьезно расследовать ситуацию на Донбассе», — рассказал Пушков. Впрочем, российская активность не ограничится «европейскими механизмами». По словам Пушкова, на днях тема будет поднята в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН. Итогом международного расследования военных преступлений на Украине может стать трибунал, подобный Нюрбергскому, на котором было осуждено руководство нацистов в Германии. Истории свойственно повторяться, особенно если учитывать массу аналогий между развитием ситуации в регионе в начале 40-х годов ХХ века и на территории нынешней Украины.