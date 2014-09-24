Нурбике БЕЙСЕМБАЕВУ признали виновной в мошенничестве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  mmmm Женщина обманула 26 человек. Она представлялась главой местного филиала «МММ» и предлагала жителям областного центра перечислить на ее банковский счет деньги, обещая прибыль в размере 20 % от внесенной суммы. Легковерных горожан она принимала в офисе, расположенном в центре Актобе. Потерпевшие рассказывают, что мошенница даже разговаривала по скайпу с самим Сергеем МАВРОДИ - основателем скандально известной финансовой пирамиды «МММ», жертвой которой в 90-ые стали тысячи человек. Своих потенциальных жертв женщина убеждала в том, что дело МАВРОДИ никогда не останавливалось, и великий комбинатор до сих пор продолжает строить свою пирамиду, а она - одна из его многочисленных представителей. Удивительно, но люди легко входили в доверие и без лишних вопросов отдавали женщине кровные деньги. - Я познакомилась с ней на бизнес-курсах. Как-то сразу у нас с ней получился диалог. Потом мы стали общаться более тесно. И так я узнала о ее пирамиде. Сначала вложила 300 долларов, - рассказывает одна из потерпевших Калипа АЙМАНОВА. - Через время получила на руки 1117 долларов. У меня сразу же загорелись глаза. И потом я уже вложила 3000 долларов. Часть этих денег у подруг заняла. Но их мне уже не вернули. Таких как я очень много. Сейчас 26 человек заявление написали, еще 30 собираются жаловаться. В итоге Нурбике БЕЙСЕМБАЕВОЙ удалось «заработать» на мошенничестве около 50 000 долларов. Сами потерпевшие уверены, что число жертв гораздо больше, а сумма намного выше. Основательницу актюбинского «МММ» полицейские задержали в Москве.