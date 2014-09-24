Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 24 сентября, возле стадиона им. Атояна медицинским организациям области были вручены ключи от 60 автомобилей, которые были приобретены за счет местного бюджета. - На линии в смену по городу работают 24 бригады и 17 бригад в селе, - рассказала заместитель руководителя облздрава Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Ежегодно бригадами скорой помощи обслуживаются около 185 тысяч жителей из них более 50 тысяч - дети. Сегодня у нас получают спецавтомобили не только городские, но и сельские медицинские отделения скорой помощи. Мы уверены, что эти машины позволят нашим врачам максимально приблизить медицинскую помощь и спасут не одну жизнь. Ключи медицинским работникам от новых автомобилей вручил аким области с пожеланиями дальнейшей плодотворной работы. На приобретение 60 автомобилей из местного бюджета было выделено 176 млн 660 тенге.