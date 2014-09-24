Аким моногорода Аксай Кайрат УТЕГЕНОВ предложил переименовать 17 улиц в северной части города, что вызвало возмущения людей, которые пришли на встречу с властью в школу №1, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». horde.me_ На собрание пришли около тридцати человек, в основном старожилы города. Перед ними свои доводы приводили замакима Бурлинского района Азамат САФИМАЛИЕВ, аким города Аксай Кайрат УТЕГЕНОВ, секретарь районного маслихата Адильхан КУЛИКЕШЕВ и два депутата - Амантай МАНАШЕВ и Анвар АГАЕВ. Так, власти Аксая предлагают: ул. Буденного переименовать в ул. имени Шокана ВАЛИХАНОВА, улице Деповской дать имя Талгата БИГЕЛЬДИНОВА, Заводской - Бекет Ата, Комсомольской - Алии МОЛДАГУЛОВОЙ, Мостовой - Кыз-Жибек, Овражной - Белес, Рабочей - Хиуаз ДОСПАНОВОЙ, Совхозной - Айша Биби, Торговой - Жетису, Транспортной - Сарыарка, Трудовой - Еділ (Едиль-Волга), Тупиковой - Баян-Сулу, также предлагается переименовать переулок Школьный - в ул. им. Ыбырая АЛТЫНСАРИНА, Электростанционную - ул. им. Куляш БАЙСЕИТОВОЙ, Авторотовскую - в Ак Сункар. Жамбульскую - в ул. им. Жамбыла, Северную - в Атамекен. - Нашу улицу и без того никто не может найти, а с Белесом вообще путаница будет. От того, что вы ее переименуете, лучше станет? Дорогу лучше сделайте, и освещение дайте нормальное! - возмущается Галина КУЛИКОВА с улицы Овражной. - Мы за старое название, - сообщил акиму ПРОСФИРОВ, житель улицы им. Буденого, который пришел на собрание вместе с женой. - Это наша история, мы строили Аксай, мы строили эти улицы. Зачем нам что-то менять? Новое название лучше дайте новым улицам, благо их возводят нынче много. Речи выступающих переросли в крики, что в конце было не разобрать, кто что говорил, но общее мнение собравшихся сводится к тому, что люди против переименования. Вместо этого они предлагают власти правильно пронумеровать дома и обустроить эти улицы. Жители с улицы Буденого, Авторотовской и Совхозной собрали подписи с галочкой «против» и вручили акиму. Тому ничего не оставалось, кроме как принять их. Замакима Азамат САФИМАЛИЕВ сообщил жителям, что улицы нужно переименовать, потому как некоторые из них не несут смысловой нагрузки как таковой. - Надо знать историю, историю Казахстана. Дети растут на этих улицах, они должны знать, кто такой Ыбырай Алтынсарин, кто есть Хиуаз Доспанова. Это важно для будущего поколения! К тому же вам не придется ничего менять, все новые названия автоматом будут переданы в ЦОН, - сказал САФИМАЛИЕВ. Тем не менее, к консенсусу прийти на собрании не удалось. Власти удалились со словами, что все доводы и письма с подписями рассмотрят на заседании ономастической комиссии. Итоговое собрание с жильцами города и сел, где будут переименованы улицы, состоится завтра в акимате Бурлинского района.