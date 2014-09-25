С понедельника один из крупных местных производителей ТОО «Рамазан» поднимает стоимость социального на 5 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Если раньше отпускная цена за буханку была 42 тенге, со следующей недели хлебопеки будут продавать ее по 47 тенге. Сейчас в прочей розничной сети продажи, кроме супер- и гипермаркетов, булка социального хлеба от ТОО «Рамазан» - 50 тенге. Соответственно, со следующей недели актюбинцы будут покупать хлеб по 55. Подорожание продукции монополисты объясняют повышением цен на ГСМ и коммунальные услуги. Говорят, они работают себе в убыток и даже новые цены, по словам руководства ТОО «Рамазан», не покрывает их расходы. - Мы собираемся поднимать цены на социальный хлеб,- рассказал генеральный директор ТОО «Рамазан» Орынбасар МУСИН. - Причина, в первую очередь, несколько лет поряд в области неурожай. Мы старались держать цену. Нас поддерживали городской и областной акиматы. Если сравнить наши цены с другими областями, то у нас они самые низкие. Вторая причина - последнее повышение цены на ГСМ. Это дополнительные расходы. Я уже не говорю об энергоносителях, о тарифах на воду. Честно говоря, даже новая цена не покрывает наши расходы.