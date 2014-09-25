Теплоход вместимостью до 65 человек отправится в Атыраускую область, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 25 сентября, ТОО "Судоремонтный завод" спустил на воду речной экскурсионный теплоход. Названия судна пока нет, его должны дать сами владельцы теплохода. По словам директора ТОО "Судоремонтный завод" Владимира САМСОНОВА, это первый теплоход, который построил и спустил на воду завод за последние 30 лет. После развала СССР заказов становилось меньше, а три года назад "Судостроительный завод" вообще был на грани банкротства. Счета предприятия были арестованы, рабочие больше полугода не получали заработную плату. Тем не менее, с приходом, а точнее с возвращением Владимира САМСОНОВА на должность директора (он уходил на другую работу- прим. автора) завод стал восстанавливаться. - В январе нынешнего года мы приступили к строительству речного теплохода, который нам заказал акимат Атырауской области для экскурсий по реке, - рассказал Владимир САМСОНОВ. - Спроектирован он был нами, потом приступили к строительству, которое длилось 9 месяцев. Сделан он для реки Урал, то есть для мелководья, его осадка где-то 50 сантиметров, чтобы он мог круглогодично работать. К слову, "Судоремонтный завод" производит насосные станции первого подъема для качки воды из Урала, водонапорные башни, производит ремонт теплоходов. 32-тонное судно имеет длину 25 метров, ширину 5,25 метров, мощность 250 лошадиных сил, дизельгенератор - 20 киловатт. Также на борту есть сплит-система, а вместимость - 65 человек. Теплоход оборудован тремя каютами, камбузом, гальюном и салононом для пассажиров, куда планируется установить столы. Кроме того, для пассажиров будет оборудована и верхняя палуба. Скорость, которую может развивать судно, 20 километров в час. На строительстве судна были заняты 15 человек. - Это все мы делали под заказчика, - говорит Владимир САМСОНОВ. - Мы можем делать и быстроходные катера, и катера большей вместимости. Спустить теплоход на воду оказалось делом сложным, поскольку Урал сильно обмелел. Теперь теплоход отправится к месту назначения в Атырау. Там речное судно будет через 4 суток.