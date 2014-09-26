25 сентября в здании драмтеатра им. Островского прошел ежегодный традиционный фестиваль «Дала дарындары», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На конкурсе талантливые молодые люди в возрасте 16-32 лет могли показать свои способности. В этом году было представлено 8 номинаций. К слову, каждый год на конкурсе представляют разные номинации. Организатором фестиваля является Творческий центр молодежи. Одной из номинаций было «Прикладное искусство». В зале театра было представлены работы 12 человек, среди них было много картин со степными мотивами, предметы ювелирного искусства, а также казахская национальная утварь и украшения для дома. - На конкурс я приехала из отдаленного поселка Жанибек, - рассказала участница фестиваля Айнур ТУНГАТАРОВА. - Я занимаюсь плетением около года, на первый взгляд это легкое занятие, но это не так. Собирать  детали и заниматься плетением мне помогают мама и тетя. В основном для работы использую газеты, так как это удобный материал для скручивания. У меня часто заказывают работы в качестве подарков на юбилеи и свадьбы. По словам Айнур, в их семье много творческих людей, и уже с детских лет они занимаются рисованием и другими видами творческой деятельности. На фестивале выступали танцевальные ансамбли из областных районов, акыны и домбристы. Каждый из них старался внести изюминку в свое выступление. Участников пришли поддержать друзья и родственники, которые поддерживали выступающих громкими аплодисментами. Победитель конкурса отправится на республиканский конкурс в Астану, который состоится в ноябре этого года.