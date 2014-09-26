Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на старшего инспектора УАП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА. Фото из архива "МГ" С 25 по 27 сентября 2014 года на территории ЗКО проводится республиканское ОПМ «Безопасная дорога». Только за один день, 25 сентября, было выявлено 608 нарушений, в том числе 108 совершено водителями общественного пассажирского транспорта и 24 водителями транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. Всего же было выявлено 53 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 6 водителей, не имеющих права управления, 8 водителей, которые лишены права управления. Также были зафиксировано 8 случаев выезда на встречную полосу, 98 случаев превышения скорости, 66 - непристегивание ремнем безопасности и 67 тонированых машин. Сотрудниками УАП ДВД было обследовано 339 километров улично-дорожной сети и автодорог. Было сделано 15 предписаний по содержанию улично- дорожной сети – 15, Привлечено к административной ответственности должностных лиц за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети – 3.