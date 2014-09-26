По меньшей мере 50 человек погибли и 54 получили ранения в результате взрывов, прогремевших в нескольких небольших населенных пунктах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает китайское государственное агентство Синьхуа. Иллюстративное фото с сайта daypic.ru Иллюстративное фото с сайта daypic.ru Взрывы произошли в воскресенье, однако сообщили о них только сейчас, сообщает русская служба BBC. По информации местных власти, в числе погибших - четверо полицейских, шестеро прохожих и 40 смертников. Последние привели в действие взрывные устройства на одном из продуктовых рынков, в двух полицейских участках и в магазине. Часть нападавших погибла во время взрывов, остальные были убиты полицией. Нестабильность в расположенном на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурском автономном районе сохраняется уже несколько лет: часть уйгуров недовольна тем, как китайские власти управляют регионом, и требует большей независимости от Пекина. На прошлой неделе власти объявили о начале проведения рассчитанной на год кампании против вооруженного экстремизма в Синьцзяне. Поводом для этого стала гибель 39 человек в результате взрывов на рынке в Урумчи, совершенных пятью смертниками. Пекин обвиняет в этом уйгурских сепаратистов, которые выступают за отделение Синьцзяна от КНР. В последние месяцы были совершены нападения на железнодорожные станции в городах Урумчи и Кунмин, а в Пекине управляемый уйгуром автомобиль был направлен в толпу людей на площади Тяньаньмэнь, в результате чего погибли пять человек. В 2009 году в результате столкновений между уйгурами и этническими китайцами в административном центре района - городе Урумчи - погибли более 150 человек. Тогда власти ввели в городе комендантский час и запретили открывать мечети.