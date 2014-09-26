Сегодня, 25 сентября, в ДК «Молодежи» поздравляли со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Семена Акимовича ДАНИЛИНА. Поздравить с юбилейной датой ветерана пришли представители администрации области, а также военнослужащие части внутренних войск 5517. veteran4 - Мой папа создал себя сам, - говорит средняя дочь Татьяна Семеновна ДАНИЛИНА. - Он рано остался без родителей и в жизни ему пришлось несладко. Окончив педагогическое училище, стал учителем, но так было угодно судьбе, что вскоре сменил мирную профессию на военные погоны. Когда началась война, мои родители уже поженились, папу забрали в армию, а мама оказалась в оккупации, помогала партизанам, распространяла листовки, за что ее хотели расстрелять фашисты. Я горжусь своими родителями, жаль, что нет рядышком с нами мамы. О войне Семен Акимович может говорить часами, несмотря на почтенный возраст. Он не раз проводил политбеседы с молодыми солдатами-призывниками, принимает активное участие в ветеранской организации по военно-патриотическому воспитанию армейской молодежи. - Я знаю, что такое война, сам был политбойцом и должен был первым поднимать солдат в атаку, - вспоминает ветеран. - Поверьте, это очень сложно, нужно подобрать такие слова, чтобы люди поверили в тебя и пошли в бой за тобой. Семен Акимович прошел Сталинград, Курскую дугу, Днепр, Украину, Польшу. За ратный труд был награжден орденами «Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, орденом «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», нагрудными знаками «Кайсар» 1-й и 2-й степени. Сегодня в торжественной обстановке столетнему ветерану была вручена медаль за охрану общественного порядка. veteran2 veteran3 veteran5 veteran6 veteran7   veteran   Фото Медета МЕДРЕСОВА