Полиция задержала подозреваемую в убийстве 11-летнего мальчика из Караганды, сообщили NUR.KZ в пресс-службе ДВД региона. Leon В течение суток сотрудниками криминальной полиции Центрального отдела полиции УВД Караганды была задержана подозреваемая в совершении убийства несовершеннолетнего, числившегося без вести пропавшим, говорится в сообщении пресс-службы. 25 сентября 2014 года в полицию обратилась 45-летняя женщина  с заявлением о том, что из ее квартиры неизвестные путем свободного доступа похитили норковую шубу. В тот же день она вновь обратилась в органы внутренних дел с заявлением о розыске без вести пропавшего 11-летнего сына. 26 сентября при проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску пропавшего без вести несовершеннолетнего Леона Серикбаева, 2003 года рождения сотрудниками криминальной полиции была задержана 20-летняя безработная жительница Жанааркинского района. Девушка призналась, что 25 сентября, совершив кражу шубы из квартиры, принадлежащей матери пропавшего ребенка, забрала ее несовершеннолетнего сына, которому позже нанесла ножевое ранение и задушила. Труп ребенка с целью сокрытия следов преступления вынесла в выгребную яму туалета, где он и был обнаружен. Задержанная является родственницей потерпевшей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, вещественные доказательства изъяты, проводится расследование. Напомним, ранее в соцсетях распространили сообщение о том, что 25 сентября пропал 11-летний мальчик