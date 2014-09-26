Чуйская долина может быть уничтожена гербицидами. Соответствующий проект рассмотрен на заседании Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой пресс-службу Министерства внутренних дел. Иллюстративное фото с сайта bigpicture.ru Иллюстративное фото с сайта bigpicture.ru Сообщается, что ТОО "Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений" предложил проект по уничтожению конопли гербицидами с подсевом кормовых культур в Чуйской долине. Между тем, комментируя этот проект, глава МВД Калмуханбет Касымов сказал, что это потребует отдельного финансирования, начиная с научно-технической экспертизы проекта. "Здесь необходима объективная оценка и обоснованные выводы профильных специалистов", - сказал Касымов. Отмечается, что в ходе заседания рассмотрены также вопросы исполнения мероприятий Отраслевой программы борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2012-2016 годы по выявлению новых видов наркотиков. В январе текущего года Касымов заявил, что назрела необходимость решения проблемы Чуйской долины. Тогда он рассказал депутатам Мажилиса Парламента, что в рамках действующей целевой программы Министерством сельского хозяйства прорабатывается возможность реализации проекта по локализации и ликвидации дикорастущей конопли. При этом он добавил, что прежние попытки ведомства по организации в Чуйской долине промышленной переработки конопли оказались безрезультативными. В то же время депутат Дарига Назарбаева предлагала использовать конополю Чуйской долины в медицинских целях. Конопля, по ее словам, в мире используется для лечения больных, страдающих болезнью Альцгеймера. Из технической и наркотической конопли, отмечала Назарбаева, по всему миру производится 25 тысяч видов продукции. "Сколько лет уже наши правоохранительные органы борются с коноплей, произрастающей в Чуйской долине, сколько уже бюджетных денег истрачено на эту борьбу, эффективна ли она, давайте зададимся вопросом? Сегодня, может быть, настала пора на самом деле эту произрастающую дико коноплю использовать в хороших целях, медицинских целях, в целях развития народного хозяйства?" - говорила она. Глава МВД тогда отметил, что его ведомство не против того, чтобы наладить промышленное производство конопли. "Конечно, перекрыть все 140 тысяч гектаров невозможно, конопля появляется по всей стране. Поэтому с ней надо решать: или уничтожать, или же ее использовать в народнохозяйственном направлении", - сказал министр.