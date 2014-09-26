Перед межрегиональным форумом с участием президентов Казахстана и России местные власти решили привести в эстетический вид сотрудников общественного транспорта – водителей и кондукторов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». forma_transport Форма у них и ранее существовала, но акимат поставил задачу перед главным перевозчиком - компанией «АйсТрансХолдинг» - ее улучшить. На сегодня предприятие сшило около 50 экземпляров новой формы, каждая из них обошлась в 7,5 тысяч тенге. В новую форму - рубашка, галстук и жилет - «переоделись» пока только работники центральных маршрутов. Помимо формы у каждого водителя и кондуктора на груди значок - XI межрегиональный форум Казахстана и России, Атырау, 29-30 сентября.