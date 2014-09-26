26 сентября судьи городского и областного судов обсудили вопросы борьбы с коррупцией, проблемы гендерной политики, применение закона "О медиации", новеллы обновленных кодексов, а также вопросы взаимодействия со СМИ. Одним из наиболее обсуждаемых был вопрос о развитии закона "О медиации" в Казахстане. Профессиональный медиатор Гульнара КАЛИЕВА отметила, что население пока еще мало осведомлено о существовании услуг медиаторов, хотя с их помощью можно было бы избежать множества судебных разбирательств. - На данный момент, - отметила Гульнара КАЛИЕВА, - в городе, а именно в учреждении "Татулас" работает 20 профессиональных медиаторов. Число непрофессионалов постоянно колеблется, в связи с чем сложно сделать точный подсчет. В городском суде №2 с апреля этого года был запущен пилотный проект, в рамках которого было рассмотрено семь гражданских дел с участием профессиональных медиаторов. Судья Западно-Казахстанского областного суда Жанылдык КАШКИНБАЕВА добавила, что для судей участие медиаторов в судебном процессе - дополнительная ответственность, однако нельзя было не запустить подобный проект. - Всё это было создано для развития медиаторства в городе, чтобы приводить больше людей к консенсусу, избегая порой ненужных судебных тяжб, - заключила Жанылдык КАШКИНБАЕВА. Также на семинаре были оглашены поправки, внесенные в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный и административный кодексы. Согласно поправкам в УК РК, будут ужесточены наказания в криминальной сфере, усилена уголовная ответственность за проявление терроризма и экстремизма, а также за вождение транспортным средством в нетрезвом виде. В плане новшеств - введение наказание за создание баз по подготовке наёмников. - Также сделан акцент на увеличение денежных штрафов и количество часов на общественных работах для осужденных по тяжким делам и делам средней тяжести, - отметил судья специализированного суда по уголовным делам Райбек ХАЙРБЕКОВ. Помимо этого, в кодекс ввели отдельные главы о компьютерных преступлениях. Интересные факты о поправках, внесенных в уголовно-исполнительный кодекс РК,  рассказала судья Уральского городского суда Варвара ДМИТРИЕНКО. - За нарушение возложенных судом обязанностей следует письменное предупреждение о возможном лишении свободы. Если это предупреждение игнорируется в течение года, то за ним следует и само наказание. Также в целях обеспечения большей безопасности введутся электронные средства слежения. Какие именно - пока уточнено не было, - рассказала Варвара ДМИТРИЕНКО, Все изменения вступят в силу с января 2015 года.   Анна КРИУЛЯ