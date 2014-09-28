ДТП произошло на ул. Шолохова рядом с автозаправкой "Жан-Ойл" около шести утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Volkswagen Jetta и Chevrolet Niva столкнулись лоб в лоб. Водитель Volkswagen работал в такси, это было видно по шашке на авто. Со слов очевидцев, Volkswagen Jetta выскочила на встречную полосу движения и произошло лобовое столкновение. От удара у Chevrolet сработали подушки безопасности, а по всей дороге разбросаны обломки от автомобилей. Практически сразу же на место происшествия прибыла машина скорой помощи и водителей обеих машин увезли с различными переломами. Также на место ДТП прибыли начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ и начальник УВД г. Уральска Манарбек ГАБДУЛЛИН. Из-за аварии движение по одной стороне дороги было перекрыто. И сотрудники УАП ДВД регулировали движение. Так как авария была серьезной, на месте работали эксперты. После составления схемы ДТП, машины увезли на эвакуаторах. Фото Медета МЕДРЕСОВА