В Атырау 16-летнюю девочку уже несколько лет насилует родной отец, который при этом работает педагогом в школе. Мать девочки о происходящем знает, но не предпринимает никаких действий. Иллюстративное фото с сайта sterlegrad.ru Иллюстративное фото с сайта sterlegrad.ru "Мою 16-летнюю племянницу Айгерим насилует ее отец, мой родной брат, все об этом знают – ее мама, полиция, прокуратура, но никто не хочет оградить ребенка от насильника", – сообщила Айгуль из Атырау корреспонденту газеты "Караван". Свой рассказ Айгуль (имена изменены) подкрепила пачкой заявлений в Республиканский комитет по защите прав ребенка, Генеральную прокуратуру, ответами из органов прокуратуры, департаментов внутренних дел. "Еще в 2009 году в нашей семье был скандал – тогда Айгерим пожаловалась родственнице, что отец – мой брат Адиль – хватает ее за грудь. А в январе этого года Айгерим пришла к нам и категорически отказалась идти домой. Но ее отец настоял, чтобы она вернулась. На другой день я увидела ее заплаканной – брат ее сильно избил. На шее девочки был кровоподтек. Позже племянница сказала, что это отец ее так поцеловал. Призналась, что уже несколько лет он ее насилует. И ее мама в курсе происходящего. Мы были в шоке!", - рассказала женщина. "Тогда мы с моей мамой стали добиваться, чтобы мой брат и его жена отдали нам девочку на воспитание, – продолжает Айгуль. – А 30 января родные жены Адиля подали на нас заявление – мол, мы устраиваем скандал. Тогда мы с моей мамой пошли в УВД Атырау и написали заявление об изнасиловании Айгерим. Была экспертиза. Адиля задержали, но через два дня отпустили за отсутствием доказательств вины. Получается, слова девочки, у которой сломана жизнь, ничего не значат? В областной прокуратуре нам вообще вначале сказали: зачем вы шумиху подняли? Мол, это же ее отец, ваш брат, что, сами не могли разобраться?". По словам бабушки Айгерим, девочка боится родителей. "Мне внучку жалко. Оба родители – педагоги, какое воспитание они дают детям, если со своей девочкой так обращаются?", - отмечает женщина. Тетя и бабушка девочки утверждают: уголовное дело прекращено, но постановления о его прекращении они не видели. Прошло уже 8 месяцев со дня подачи заявления, а дело так и не сдвинулось. Айгуль говорит, что брат снова преподает в школе.