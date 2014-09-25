Актюбинские крестьяне подсчитывают убытки. В регионе из-за засухи 30% посевов списали. Особенно удручающая ситуация в Айтекебийском районе. Там погибло около 40% урожая. Местные зернопроизводители собрали в среднем по 5 центнеров с гектара. Всего же актюбинские крестьяне собрали в этом году 149 000 тонн зерна. Крестьянам, которые оказались на грани разорения, выплатят страховку, утверждают чиновники. - С июня по август в основных зерносеящих районах практически не было осадков. В связи с этим около 30% погибло, - рассказывает начальник отдела земледелия управления сельского хозяйства Актюбинской области Тереу АСЫЛХАНОВ. - На сегодня основная площадь убрана. Средняя урожайность - 4,8 центнера с гектара.