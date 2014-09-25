За сбыт наркотиков в особо крупном размере Эльдара ЧАВКИНА приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». sud7536985 25 сентября приговор огласил судья специализированного межрайонного уголовного суда Самат МАКСАТОВ. Подсудимый Эльдар ЧАВКИН занимался сбытом марихуаны. Общий вес проданного наркотика составил 6 килограммов. В ходе судебного следствия было установлено, что с конца мая текущего года по середине июня осужденный занимался сбытом марихуаны, причем, с каждым разом общий вес наркотика и, соответственно, цена возрастали. Последний раз Чавкин продал марихуану на сумму около двух миллионов тенге. На полученные деньги он приобрел «материальные блага», которые и были конфискованы как часть наказания. Чавкин лишился двух миллионов тенге, айфона и прочего имущества. По словам начальника управления прокуратуры ЗКО Нурлана МАКАТОВА, Чавкин был задержан во время очередной продажи оперативной группой по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Эльдара ЧАВКИНА судили за "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ", "Легализацию денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем" и приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.   Анна КРИУЛЯ