Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru 23 сентября около 20 часов вечера в дежурную часть Иргизского РОВД поступило сообщение о том, что в местности «Мынсай» Иргизского района расположенного в 25 км от села Калалыколь двое неизвестных занимаются незаконной охотой на сайгу. В указанное место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и инспектора РГКП «Охотзоопром». - В ходе проведения оперативных мероприятий был задержан мотоцикл марки «Урал» без государственного регистрационного номера. Им управлял 26-летний житель г. Актобе, а также там находился 25-летний пассажир, ранее судимый, - сообщили в пресс-службе. При проведении осмотра места происшествия и личных вещей задержанных было изъято охотничье ружье марки «ИЖ» 12 калибра, 26 патронов, ручная пила, кухонный нож и 8 штук отпиленных сайгачьих рогов. Задержанные в порядке 132 ст. УК РК водворены в изолятор временного содержания. По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза и возбуждено уголовное дело по ст. 288 УК РК «Незаконная охота». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления.