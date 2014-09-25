Компания Apple отозвала обновление операционной системы (ОС) iOS 8 (iOS 8.0.1) после сообщений клиентов о проблемах в работе устройств, сообщает Bloomberg. aiphone По данным агентства, причиной отзыва обновления ОС стала проблема с работой мобильной связи у множества клиентов компании. Некоторые клиенты также сообщали о неработающей функции телефона Touch ID, которая позволяет разблокировать экран телефона. "Мы активно расследуем отчеты и предоставим информацию, как только сможем. Компания отозвала обновление iOS 8.0.1", - отметила представитель компании Труди Мюллер. Отметим, что операционная система iOS 8 была выпущена неделю назад, на нее уже перешли около половины пользователей устройств Apple. По данным Crittercism Inc., ПО увеличило число сбоев в работе приложений. По данным компании, после перехода на новую версию сбои стали случаться в 3,3 процента случаев, что на 67 процентов чаще, чем при работе на старой версии. В iOS 8 добавлено около 4 тысяч новых функций и изменений, и разработчикам приложений оказалось сложно к ним адаптироваться.