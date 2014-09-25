Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Иллюстративное фото с сайта www.mforum.ru Иллюстративное фото с сайта www.mforum.ru 24 сентября в полицию обратилась 27-летняя жительница города и сообщила, что малознакомый мужчина отобрал у нее сотовый телефон марки «Нокия». С помощью видеокамер ЦОУ сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции был задержан 35-летний житель города. Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РК - «Самоуправство». В тот же день около 10 часов вечера в полицию обратился 53-летний мужчина, сообщив, что несколько человек открыто похитили у него сотовый телефон марки «Самсунг», кожаную куртку и 30 тысяч тенге. Ущерб составил около 100 тыс. тенге.  Получив данную информацию, операторы центра оперативного управления УВД г. Актобе с помощью видеокамер вышли на след подозреваемого лица и направили туда наряд комплексных сил полиции. В результате слаженных действий полицейских «по горячим следам» были задержаны двое 28-летних жителей города. Полицейским понадобилось всего 10 минут, чтобы раскрыть грабеж. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК РК - «Грабеж», фигуранты уголовного дела водворены в изолятор временного содержания. За один только месяц с помощью видеокамер раскрыто 11 преступлений и 985 правонарушений. С начала года с помощью камер полицейские раскрыли 61 преступление и 5845 административных правонарушений.