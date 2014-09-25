Об этом сегодня, 25 сентября, на брифинге рассказал начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ. Стало ясным и причина смерти Айданы – механическая асфиксия, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Напомним, 14 августа Айдана ДОСКАЛИЕВА пропала по дороге домой в Щапово. Девушка на автобусе сообщением «Уральск-Серебряково» доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета. Возле Щапово машину на дороге встретил ее 13-летний брат Бекзат, которому она сказала, чтобы он шел домой, а она скоро придет.
- Если бы тогда она вышла из машины и вместе с братом пошла домой, то, возможно, преступления и не было бы, - говорит начальник ДВД. - Еще раз хочется предупредить всех граждан, а особенно женщин, чтобы они были внимательнее, добираясь на попутных автомашинах. По данному факту нами было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК - "Похищение человека" и 96 УК РК "Умышленное убийство".
Сразу была создана усиленная следственно-оперативная группа из самых опытных сыщиков и следователей, участковых инспекторов и сотрудников дорожно-патрульной полиции. Всего в розыскных мероприятиях приняли участие более трехсот человек. За короткий срок в ходе целевых отработок опрошены 51,5 тысяч жителей и отработаны 9 тысяч дворов близлежащих посёлков Круглозёрное, Серебряково, Щапово, Колесово, Уркен, Жанатан, Кушум, Владимировка, Большой и Малый Чаган, а также жилых массивов района Зачаганск на окраине Уральска, отработаны 12,5 тысяч лиц подучётного контингента, владельцы 2287 таких автомашин (ВАЗ-2106 - прим. автора) и 1,5 тысячи лиц, управляющих ими по доверенности, сотни таксистов - всего более 68 тысяч человек. По маршруту движения потерпевшей и предполагаемого преступника изучены более 7,5 миллионов изображений с видеокамер ЦОУ ДВД, автоматизированных видеосистем «Безопасный двор», «Интеллектуальный перекрёсток», «Red Speed», а также видеосистем частных организаций. Изучено более 200 архивных уголовных дел и материалов по заявлениям о происшествиях, связанных с насилием в отношении женщин.
По его словам, 12 сентября в поле зрения следственно-оперативной группы попал и был взят в разработку 40-летний житель одного из прилегающих к Уральску посёлков, занимавшийся частным извозом на принадлежащей его брату автомашине «ВАЗ-2106» белого цвета. Он ранее был 5 раз судим за кражи и грабежи, а также проходил в 2013 году по делу об избиении и попытке изнасилования официантки одного из кафе, которую он неоднократно, как частный таксист, подвозил после работы домой в один из пригородных посёлков. Эта ситуация была схожа со случаем Айданы, которая постоянно добиралась домой от п. Серебряково до п. Щапово на попутных автомашинах.
Однако тогда, по словам Махамбета АБИСАТОВА, дело было прекращено за примирением сторон.
- По видеосистемам было отслежено движение подозреваемого на искомой автомашине в день исчезновения ДОСКАЛИЕВОЙ и маршруты их передвижения пересеклись. В ходе проверочных мероприятий была получена информация, что после исчезновения Доскалиевой А. мужчина спрятал автомашину, а окружающим стал говорить, что машина сломалась задолго до этого. Однако анализ записей видеосистем ДВД показал, что мужчина на этой самой автомашине передвигался по городу и после исчезновения Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ, - рассказал Махамбет АБИСАТОВ. - Также мужчину опознали очевидцы как водителя белой а/м «ВАЗ-2106», в которую 14 августа около п. Серебряково села пропавшая Айдана ДОСКАЛИЕВА, несмотря на то, что он это категорически отрицал. Он также опознан свидетелями, которые показали, что в день исчезновения Айданы он вместе с находившейся в салоне машины потерпевшей искал и спрашивал, как проехать к речке в районе одного из посёлков. Автомашина «ВАЗ-2106» изъята, при её тщательном осмотре в салоне экспертами-криминалистами обнаружены и изъяты женские волосы, по цвету и длине аналогичные убитой ДОСКАЛИЕВОЙ, а также микрочастицы, по которым назначены судебные экспертизы. При освидетельствовании подозреваемого на его спине обнаружены белые шрамы от глубоких царапин, сроки образования которых, по заключению судмедэкспертов, совпадают со временем исчезновения Айданы.
Установлены также свидетели, которым подозреваемый рассказывал о совершённом преступлении.
Правда, гражданского сознания у знакомых подозреваемого не оказалось, идти в полицию, чтобы сообщить о случившемся они не торопились.
20 сентября бывший участковый инспектор полиции, а ныне пенсионер МВД ВОРОНЦОВ В.Г. 1959 г.р. на рыбалке на Кушумском канале в районе п.Серебряково, обнаружил в густых прибрежных зарослях, в недоступном с берега обрывистом месте, труп девушки.
- Девушку по одежде в тот же день опознали родители. Ею оказалась Айдана ДОСКАЛИЕВА. Полицейским долгое время не удавалось обнаружить тело девушки, потому что оно более месяца находилось под водой и всплыло перед обнаружением. По предварительным результатам судмедэкспертов, перед убийством потерпевшая была изнасилована, - рассказал АБИСАТОВ. - Что касается второго человека, находившегося в автомашине. Его видели свидетели возле села Серебряково, где и села в машину ДОСКАЛИЕВА. Однако свидетели, которые видели автомашину в Щапово, заявляют, что на тот момент в машине пассажира уже не было. Он сошел где-то по трассе, то есть вопрос о втором человеке, который мог быть соучастником, он отпадает объективными материалами, собранными в ходе следствия. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям области и попросить откликнуться того пассажира, которого мы продолжаем искать и будем искать для того, чтобы полностью восстановить картину, восстановить характер тех разговоров, который был в салоне в его присутствии.
В полиции не исключают, что жертва могла быть знакома с обвиняемым, поскольку он часто таксовал, а она часто ездила попутными машинами.
Кроме того, начальник ДВД обратился с просьбой к жителям села Серебряково, в случае если они нашли сумочку, или какие-либо принадлежности из женской сумочки (губную помаду, лак или еще что-то), женское белье, босоножки, мобильный телефон передать их полиции. По словам АБИСАТОВА, полицейские продолжают прочесывать местность, однако пока вещей, принадлежащих Айдане ДОСКАЛИЕВОЙ, не нашли.
Узнав из СМИ, что преступника разыскивают, мужчина уехал в поселок под Астаной, однако уже тогда он находился под пристальным вниманием полиции. 22 сентября мужчина вернулся в родное село и был задержан. Вчера, 24 сентября, судья КИТАРОВА санкционировала его арест. По словам начальника ДВД, он частично признал свою вину, однако в какой именно части, не уточнил.
Как стало известно, у обвиняемого есть семья, трое детей школьного и дошкольного возраста.