Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу АО «СНПС-Актобемунайгаз». Иллюстративное фото с сайта jkuhnya.ru Иллюстративное фото с сайта jkuhnya.ru Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в столовой в вахтовом поселке Жанажол на период выяснения причин специалистами органов по защите прав потребителей деятельность центральной столовой была приостановлена. Приостановление работы центральной столовой никак не повлияло на ход производственных процессов, предприятие работало в обычном режиме. Питание работников было организовано в других объектах общепита компании. По результатам проведенного санитарно-эпидемиологического обследования в центральной столовой вахтового поселка проведен ремонт, уборка и дезинфекция в основных и вспомогательных помещениях, кроме того, обновлен весь технологический и уборочный инвентарь, столовая обеспечена необходимыми комплектами посуды. По сообщению пресс-службы, для работы в столовой составлена новая бригада обслуживающего персонала. 23 сентября после проведения повторного обследования специалистами Мугалжарского районного управления по защите прав потребителей вынесено заключение о том, что все замечания, выявленные на основании акта санитарно-эпидемиологического обследования, устранены и центральная столовая в поселке Жанажол управления общественного питания и торговли АО «СНПС-Актобемунайгаз» готова для дальнейшей эксплуатации. С 24 сентября центральная столовая в вахтовом поселке Жанажол возобновила свою работу. Напомним, массовое отравление рабочих предприятия произошло 12 сентября. Около 100 вахтовиков обратились в областную инфекционную больницу с жалобами на головную боль, рвоту, диарею и общее плохое самочувствие. Были госпитализированы 17 человек. Все они накануне вернулись с очередной вахты из поселка Жанажол. Позже были выяснены причины массового отравления в вахтовом поселке Жанажол. Так, сальмонеллез и острую кишечную инфекцию нефтяники подхватили от сотрудников столовой, где питались вахтовики. Оказалось, в общепите АО «СНПС Актобемунайгаз» работали бактерионосители - 2 повара и 2 посудницы. Именно они, говорят санврачи, и заразили людей опасным вирусом. В итоге, 24 человека с тошнотой, рвотой и сильной диарей обратились в больницу. 8 вахтовикам поставили диагноз «Сальмонеллез», 16 - острая кишечная инфекция.