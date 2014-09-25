40 тонн подозрительного шпика задержали в Самаре, сообщает Lifenews. Груз не имел документов и направлялся на машине с белорусскими номерами из Бразилии через Казахстан и Россию в Прибалтику. Таможенники подозревают, что на самом деле речь идет о партии санкционной свинины, которую пытались ввезти в РФ по «серой схеме». До выяснения обстоятельств мясо задержано на хладокомбинате. Две фуры, следовавшие из города Уральска в Казахстане в литовский Каунас, были задержаны на посту ДПС в Самарской области. В фургонах содержалось более 40 тонн охлажденного шпика. Однако сопроводительных документов у водителей не оказалось. Инспекторы направили запрос грузоотправителю в Казахстан на предоставление ветеринарных сертификатов. Однако ответа так и не дождались и сочли свинину контрафактной. Груз поместили на временное хранилище в Тольяттинский хладокомбинат. Причины, почему груз происхождения Бразилии оказался в Уральске и направлялся по европейской территории России в сторону Литвы на фурах с белорусскими номерами, не ясны. Однако глава литовской ветеринарной службы Йонас Милюс в ходе телефонных переговоров отверг возможность столь странного транзита для поставки грузов из Бразилии в Литву. Как правило, свинину из Южной Америки в страны Балтии доставляют по морю. Возможно, здесь имеет место ситуация, когда груз из стран-производителей, попадающий под эмбарго, доставляется в Россию при помощи различных мошеннических схем, включая переклейку этикеток и подмену упаковки. По данному факту заведено административное производство, составлен протокол. Дело направлено в судебные органы для принятия решения о дальнейшей судьбе товара.  