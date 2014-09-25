Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Иллюстративное фото с сайта today.kz Иллюстративное фото с сайта today.kz В начале текущего года ДВД Актюбинской области приобрел передвижной комплекс «Автоураган-П» на базе автомашины марки «Тойота Хайэс», который может оперативно выявлять и распознавать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) автомобилей в транспортном потоке. Данный комплекс разыскивает транспортные средства по базам владельцев, которые уже имеют постановления о наложении штрафов по результатам работы стационарных автоматических измерителей скорости, что значительно повысило взыскиваемость штрафов у нарушителей. Более того, «Автоураган» осуществляет розыск транспортных средств по различным базам ограничений и розыск транспорта по оперативным ориентировкам. По данным пресс-службы, с начала года с помощью аппаратно-программного комплекса «Автоураган-П» было проверено 5785 водителей автомашин, 9 из которых управляли ТС с подложными ГРНЗ, 35 водителей управляли автомобилем без водительских прав, 6 водителей управляли автотранспортным средством с поддельными документами, 242 автолюбителя нарушили ПДД РК (нарушение скоростного режима, езда с непристегнутым ремнем безопасности, пользование сотовым телефоном во время управления и т.д.). Стоит отметить, что «Автоураган-П» с начала года выявил водителей, которые имеют задолженности перед государством и банками второго уровня на сумму в 400 млн. тенге.