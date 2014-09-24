Сегодня, 24 сентября, пресс-служба ДВД ЗКО распространила пресс-релиз, где раскрываются подробности убийства Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ. aidana_mg-1 В пресс-релизе говорится, что в результате оперативной работы сотрудников ДВД ЗКО 12 сентября в поле зрения следственно-оперативной группы попал и был взят в разработку житель одного из прилегающих к Уральску посёлков – гр-н «Х», 40 лет, занимавшийся частным извозом на принадлежащей его брату а/м «ВАЗ-2106» белого цвета. Он ранее был 5 раз судим за кражи и грабежи, а также проходил в 2013 году по делу об избиении и попытке изнасилования официантки одного из кафе, которую он неоднократно, как частный таксист, подвозил после работы домой в один из пригородных посёлков. Эта ситуация была схожа со случаем Айданы, которая постоянно добиралась домой от п.Серебряково до п.Щапово на попутных автомашинах. - По видеосистемам было отслежено движение подозреваемого на искомой автомашине в день исчезновения ДОСКАЛИЕВОЙ и маршруты их передвижения пересеклись. В ходе проверочных мероприятий была получена информация, что после исчезновения Доскалиевой А. мужчина спрятал автомашину, а окружающим стал говорить, что машина сломалась задолго до этого. Однако анализ записей видеосистем ДВД показал, что мужчина на этой самой автомашине передвигался по городу и после исчезновения Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ, - говорится в пресс-релизе. Также мужчину опознали очевидцы как водителя белой а/м «ВАЗ-2106», в которую 14 августа около п.Серебряково села пропавшая Айдана ДОСКАЛИЕВА, несмотря на то, что он это категорически отрицал. Он также опознан свидетелями, которые показали, что в день исчезновения Айданы он вместе с находившейся в салоне машины потерпевшей искал и спрашивал, как проехать к речке в районе одного из посёлков. Автомашина «ВАЗ-2106» изъята, при её тщательном осмотре в салоне экспертами-криминалистами обнаружены и изъяты женские волосы, по цвету и длине аналогичные убитой ДОСКАЛИЕВОЙ, а также микрочастицы, по которым назначены судебные экспертизы. При освидетельствовании подозреваемого на его спине обнаружены белые шрамы от глубоких царапин, сроки образования которых, по заключению судмедэкспертов, совпадают со временем исчезновения Айданы. Установлены также свидетели, которым подозреваемый рассказывал о совершённом преступлении. Напомним, 14 августа Айдана ДОСКАЛИЕВА пропала по дороге домой в Щапово. Девушка на автобусе сообщением Уральск-Серебряково доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета. 20 сентября бывший участковый инспектор полиции, а ныне пенсионер МВД ВОРОНЦОВ В.Г. 1959 г.р., будучи на рыбалке на Кушумском канале в районе п.Серебряково, обнаружил в густых прибрежных зарослях, в недоступном с берега обрывистом месте, труп девушки. Как говорится в распространенном пресс-релизе, девушку по одежде в тот же день опознали родители. Ею оказалась Айдана ДОСКАЛИЕВА. Полицейским долгое время не удавалось обнаружить тело девушки, потому что оно более месяца находилось под водой и всплыло перед обнаружением. По предварительным результатам судмедэкспертов, перед убийством потерпевшая была изнасилована. 22 сентября подозреваемый был задержан сотрудниками ДВД. Подозреваемый изобличен в совершении убийства ДОСКАЛИЕВОЙ с целью сокрытия изнасилования. Он был водворён в ИВС УВД г.Уральска и сегодня, 24 сентября, арестован с санкции суда.