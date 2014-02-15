Денис Тен. Фото с сайта sport.gazeta.kz
Vesti.kz рассказывает, как простой мальчик из Алматы прошел путь от тренировок в торговом центре до бронзы Олимпиады в Сочи. Все самое важное и интересное из жизни Дениса Тена.
Катался в торговом центре
Денис ТЕН начинал заниматься фигурным катанием в группе здоровья. Первый тренер - Айгуль КУАНЫШЕВА. Правда, условий у юного Тена не было: летом каток закрывался, и будущий призер Олимпиады катался в... торговом центре.
В 2003 году Тен уехал тренироваться в Москву к Елене ВОДОРЕЗОВОЙ, а уже в 12 лет выиграл чемпионат Казахстана. Из-за международного ограничения по возрасту Денис смог участвовать в международных соревнованиях лишь с 2006 года.
В первые годы в Москве Тену было отнюдь нелегко - все расходы на себя брала семья спортсмена. Но после первых успехов о юном даровании вспомнили на родине, и вскоре все финансовые расходы взял на себя Казахстан.
Из-за фигурного катания бросил музыку
Фото с сайта sport.gazeta.kz
В первые годы Денис ТЕН разрывался между музыкой и спортом. И там, и там у него были определенные успехи. В 2002 году на хоровой Олимпиаде в корейском Пусане коллектив, в котором пел Тен, выиграл серебряную медаль. Но Денис сделал выбор в пользу спорта и, спустя многие годы, можно сказать: не ошибся!
Но после завершения карьеры фигурист надеется вплотную заняться тем, что упустил в детстве.
- Сейчас с моим графикам я не могу уделять много времени музыке, но после завершения карьеры попробую добиться успехов уже в музыкальной сфере, - сказал как-то Тен в одном из своих интервью. Кстати, Тен в детстве также занимался каратэ и тэквондо.
Расставался с тренерами
С 2003 года Тен занимался в школе ЦСКА в Москве, где работал не только с Еленой ВОДОРЕЗОВОЙ, но и получал консультации от Татьяны ТАРАСОВОЙ. Однако союз распался в 2010 году. Наставнице не понравилось, что Тен отлучился на олимпийский бал в Алматы, который был для него обязательным. Бал, правда, отменили из-за трагедии в Кызыл-Агаше.
Фото с сайта sport.gazeta.kz
Но Водорезовой не понравилось решение ученика - и она отказалась от дальнейшего сотрудничества.
- Конфликта не было. Просто в один прекрасный день узнал, что Водорезова со мной работать больше не будет. Причем она это заявила не мне или моей маме, а позвонила в Федерацию фигурного катания РК, - рассказывал Тен газете "Время" в апреле 2010 года спустя месяц после расставания.
Сам спортсмен вначале называл решение Водорезовой предательством, но вскоре признался, что простил свою наставницу. И отправился в Лос-Анджелес, где работал уже под руководством Фрэнка КЭРОЛЛА, с которым и связаны последние успехи Дениса.
Свой график в Америке Тен описывает просто:
- В 8 утра я выхожу из дома - в 9 вечера возвращаюсь обратно с тренировок.
Успехи
Слава к Тену пришла в 2009 году, когда он начал подтверждать, что не зря считался одним из перспективных в юниорах. На предолимпийском чемпионате мира спортсмен произвел фурор, войдя в десятку, а в Ванкувере стал уже 11-ым.
Но по-настоящему весь мир узнал о таланте из Казахстана только в прошлом году. В канадском Лондоне на чемпионате мира Тен занял второе место, уступив Патрику Чану. Целый ряд фигуристов высказали мнение, что победил все-таки казахстанец, а "золото" Чана - больше политическое, нежели спортивное.
Фото с сайта sport.gazeta.kz
А известная американская журналистка Моника ФРИДЛЭНДЕР даже начала сбор подписей за передачу золотой медали Тену. Обращение было отправлено президентам Международного Олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев.
Кстати, именно благодаря Тену и в Ванкувере, и в Сочи наша страна имела аж две лицензии в мужском виде (для сравнения у России на домашних играх - всего одна). А сам Денис стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль на чемпионате мира.
После победного - для нас уж точно - чемпионата мира Денис ТЕН привез в Казахстан всех звезд фигурного катания. Два дня в Алматы и в Астане болельщики могли видеть шоу-программу с участием всех сильнейших фигуристов планеты.
Мог завершить карьеру
В 2010 году Тен был близок к тому, чтобы бросить спорт. Причем тренер Елена ВОДОРЕЗОВА не имела ничего против этого варианта.
- Она считала, что у меня в спорте нет никаких перспектив. Из той психологической ямы мне помогло выбраться и общение с олимпийским чемпионом Ильей ИЛЬИНЫМ, сказавшим мне фразу, которую я запомню на всю жизнь: "В жизни каждого спортсмена существуют не только взлеты, но и падения. Если ты научишься подниматься и снова стремиться вверх, тогда из тебя выйдет толк, - откровенничал Тен после прошлогоднего чемпионата мира.
Фото с сайта sport.gazeta.kz
Предок Дениса - герой Кореи
Пра-пра-пра-дедушка Дениса Тена - знаменитый генерал Корейской империи Мин Гын Хо. Считается одним из 12-ти самых великих борцов Кореи в борьбе с японскими колонизаторами, от рук которых и погиб в 1908 году.
- Бабушка рассказывала, что в Корее его биографию изучают с первого класса. Очень хочу быть достойным своего великого предка, - сказал в начале карьеры Денис.
Патриот
Просто фразы Дениса Тена в качестве подтверждения.
"Меня всегда обижало, что люди за границей не знают про нашу страну. Когда я был маленьким, меня постоянно спрашивали, где находится Казахстан, и это меня задевало. Но больше всего задело, когда я выиграл один из турниров и очень высокоуважаемый человек сказал, что турнир выиграл спортсмен из страны, которой не существует. Я пообещал себя: рано или поздно о Казахстане узнают на мировом уровне. И когда это произошло, я испытал невероятную гордость за страну".
"Мне предлагали выступать за другие страны, но эти предложения я никогда не рассматривал всерьез. Я вырос в Казахстане, я - патриот, я понимаю, что страна дала мне возможность стать тем, кем я стал. Да, я тренируюсь за границей, но все мои планы связаны с домом и родиной. Когда я выигрываю на соревнованиях, играет гимн Казахстана, и я понимаю, как много людей во всем мире следит за этими моментами и как много людей открывают нашу страну. Сегодня спорт - лучший пиар для страны, а после соревнований ко мне подходят иностранные болельщики и часто спрашивают о Казахстане!".
Личная жизнь
В 2013 году спортсмен назвал своей девушкой фигурное катание. Школу заканчивал в США, а высшее образование в 2011 году начал получать в Москве, в социально-правовом колледже экономической безопасности.
В музыке отдает предпочтение Сергею РАХМАНИНУ, Beatles, Джастину ТИМБЕРЛЕЙКУ, Майклу ДЖЕКСОНУ и рэперу Фаррелу УИЛЬЯМСУ.
Любимые писатели: Чак ПАЛАНИК, Эрнест ХЕМИНГУЭЙ, Уильям ШЕКСПИР, Сергей ДОВЛАТОВ, Фрэнсис Скот ФИЦДЖЕРАЛЬД, Стивен КИНГ, Александр ПУШКИН, Паулу КОЭЛЬО.
Любимый фильм - "Великий Гэтсби", а телепередача - "Что? Где? Когда?".
Кумир - Алексей ЯГУДИН, также примерами для подражания Денис называет Эдена ЛАЙСАЧЕКА и Илью КУЛИКА.
Этот текст был бы неполным, если бы мы ни разу не упомянули имя родителей Дениса - отца Юрия и маму Оксану.
- То, что Денис такой, какой он есть, - полностью заслуга его родителей, - считает Айгуль КУАНЫШЕВА, первый тренер Тена. - Я даже не знаю, кто больше в него вкладывался душевно - мама или папа. Но этот мальчик прекрасно воспитан, он успевает хорошо учиться, и у него есть стремление совершенствоваться во всем!
... И он сегодня это всем доказал!