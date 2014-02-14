Фото с сайта www.svoboda.org
Ни посреднические усилия, ни угроза санкций со стороны ЕС не привели к разрешению политического кризиса на Украине. В Брюсселе, похоже, не знают, как вести себя с Киевом.
У Евросоюза по-прежнему нет четкого политического курса в отношении Украины. Брюссель не решается ни санкции ввести в отношении украинской правящей номенклатуры, ни конкретной программы экономической помощи предложить не может. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон делает пока только туманные намеки.
В понедельник, 10 февраля, на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Эштон, которая на прошлой неделе в очередной раз побывала в Киеве, всего лишь снова повторила двойное предложение ЕС.
"Мы готовы, - заявила она, - содействовать диалогу, а кроме того - оказать экономическую помощь процессу реформ и ведем на этот счет переговоры со многими странами и международными организациями". Конкретизировать свое предложение Эштон не стала. Единственное, что записывает ЕС в свой актив, это отставка под европейским нажимом прежнего правительства в Киеве, отмена репрессивных законов против демонстрантов и переговоры властей с представителями оппозиции.
Кнут и пряник
В политическом отношении, однако, это ничего не дало. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) видит в акциях протеста в минувшие выходные доказательство того факта, что "люди на Украине не согласятся на гнилые компромиссы, а попытка тянуть время, которую в настоящий момент снова предпринимает Янукович, не открывает перспективы для политического решения".
Штайнмайер повторил в Брюсселе, что считает необходимым такие изменения украинской конституции, которые бы укрепили позиции правительства и парламента по отношению к президенту. Но о санкциях он пока и слышать не хочет. Его коллега из Швеции Карл Бильдт также убежден, что Евросоюз более опытен в применении метода "пряника", а не "кнута".
Правда, посетовал он, пряник действует не столь быстро. "Но я думаю, что в долгосрочной перспективе мы обладаем наиболее эффективными инструментами, позволяющими оказать влияние на будущее Украины", - добавил Бильдт. Такой подход он считает, очевидно, конструктивным, а санкции, скорее, контрпродуктивными. Но и санкции Бильдт не исключает в том случае, если власти в Киеве прибегнут к "серьезным репрессиям и насильственному подавлению" протестов.
Выпад Виктории Нуланд
До сих пор большинство в ЕС делает ставку на посредничество в урегулировании украинского конфликта и экономическую помощь, которая призвана освободить Украину от российского влияния. США и ЕС собирались совместно предложить Украине пакет такой помощи. Из этой затеи пока ничего не вышло, возможно, из-за злоключения, случившегося с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Она беседовала по телефону с американским послом в Киеве и посетовала на то, что ЕС, мол, слишком мягок по отношению к украинскому правительству.
При этом Нуланд неосмотрительно использовала весьма крепкие выражения в адрес европейцев. Разговор же был прослушан, а фонограмма была выложена на Youtube. Самое позднее в этот момент всем стало ясно, что на самом деле думают в Вашингтоне о внешней политике Евросоюза.
Впрочем, министр иностранных дел Ирландии Эймон Гилмор не придает особого значения выпаду Виктории Нуланд. "Не стоит перебарщивать", - посоветовал он своим коллегам в Брюсселе. А вот канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала поступок Нуланд "совершенно неприемлемым".
Чуть позже, однако, и она призвала ЕС "действовать сплочено на Украине". Судя по всему, сигнал был принят: Брюсселю необходимо выработать согласованную позицию, чтобы с ним считались в Вашингтоне.
Оттепель в отношениях Брюсселя и Гаваны
Министры иностранных дел ЕС решили, кроме того, взять курс на сближение с Гаваной. В отличие от США, Евросоюз уже давно по большей части нормализовал свои отношения с Кубой. Правда, когда около десяти лет назад кубинское правительство начало гонения на диссидентов, Брюссель снова пошел на попятную. Сейчас в ЕС считают, что настало время для новой оттепели, и выступают за подписание "соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве".
Брюссель, однако, не хочет, чтобы его предложение было расценено, как признак отсутствия интереса европейцев к положению с правами человека на Кубе. Уровень сотрудничества должен зависеть от того, как соблюдает кубинское правительство права своих граждан. О снятии торговых барьеров пока никто не говорит. Речь идет о сотрудничестве в таких, например, сферах, как защита окружающей среды, сельское хозяйство или вопросы социального обеспечения.
За изменение европейской политики в отношении Кубы выступала в первую очередь Испания, которую затем поддержала Голландия. Как на это отреагируют в Гаване, пока не ясно. "Я надеюсь, что Куба примет наше предложение", - заявила Кэтрин Эштон.
Источник: DW