Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить пенсии, социальные выплаты, адресную социальную помощь и стипендии студентов с 1 апреля текущего года, сообщает ИА «Новости-Казахстан». «Поручаю с учетом повышения с начала текущего года роста размеров пенсионных выплат довести их до 14%, государственных социальных выплат - до 12%. Повышение размеров адресной социальной помощи до 12%, увеличить размер стипендии студентов на 10%», - сказал Назарбаев в пятницу на расширенном заседании правительства. Он поручил правительству в этой связи исключить неэффективные расходы для выполнения государством всех социальных обязательств. «Правительству необходимо обеспечить фискальную стабильность - посмотрите еще раз бюджет. При необходимости внесем корректировки, исключите неэффективные расходы, задействуйте все резервы, которые у нас есть. Подчеркиваю, что принятые социальные обязательства, расходы социального характера будут выполнены в стопроцентном объеме», - подчеркнул глава государства. Пенсии с 1 января 2014 года увеличены в Казахстане на 9%.