Фото с сайта nur.kz Фото с сайта nur.kz Бывшая председатель агентства по статистике Республики Казахстан Анар МЕШИМБАЕВА приговорена к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщает корреспондент агентства "Новости Казахстан" из зала суда. - Назначить наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, - говорится в тексте приговора. Мешимбаева обвинялась в хищении вверенных денежных средств в размере 758,2 миллионов тенге, выделенных на государственные закупки услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения в 2009 году, в группе лиц по предварительному сговору с двумя заместителями, руководителем подрядной организации и другими лицами, а также в злоупотреблении должностными полномочиями при государственных закупках кондиционеров для серверного оборудования, повлекшее причинение ущерба государству в размере более 3,5 миллионов тенге. Своей вины Мешимбаева не признала и даже расплакалась, говоря в суде последнее слово. В октябре 2013 года агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан производством было окончено уголовное дело по обвинению Мешимбаевой, которая с 2009 года находилась в розыске, и после ее задержания, в сентябре 2013 года выдана Российской Федерацией в порядке экстрадиции.